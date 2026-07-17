Никонов опроверг фейк об электронных рецептах в Нижегородской области

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Полного перехода на электронные рецепты в нижегородских аптеках не планируется. Об этом заявил медицинский эксперт Алексей Никонов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о новых правилах отпуска лекарств.
Ранее распространилась информация о том, что с 1 июля в регионе все рецептурные препараты якобы будут продаваться только по электронным рецептам.
«Ноги растут из Ростовской области, где аптеки начали проверять актуальность электронных рецептов через СНИЛС пациента. Но это лишь эксперимент», — написал Никонов.
Нижегородцы по-прежнему смогут получать как льготные, так и обычные препараты по рецептам в любой форме — электронной или бумажной.
Электронный рецепт при этом будет использоваться только с согласия пациента.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области могут запустить продажу антибиотиков по электронным рецептам.
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