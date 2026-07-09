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Экономика

Проект гостиницы на улице Маршала Баграмяна прошел экспертизу

09 июля 2026 18:00 Экономика
Проект гостиницы на улице Маршала Баграмяна прошел экспертизу

На улице Маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде планируют построить гостиницу с подземной автостоянкой. Проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Объект планируется возвести на участке №7. Гостиница станет частью застройки жилого квартала в границах улицы Студенческой, Окского съезда и проспекта Гагарина.

Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Подготовкой проектной документации занимались ООО «Ремстройпроект», ООО «Графит-Про», ООО «Экспертное региональное агентство в области пожарной безопасности» и ООО «Горпро».

Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провело ООО «Проммаш тест экспертиза».

Ранее сообщалось, что на данной территории планируется строительство восьмиэтажной гостиницы на 150 номеров с подземной стоянкой на 57 машин. Также в квартале предусмотрены детский сад, здание суда и крытая автостоянка.

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Теги:
Гостиницы Советский район Строительство
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