Проект гостиницы на улице Маршала Баграмяна прошел экспертизу Экономика

На улице Маршала Баграмяна в Нижнем Новгороде планируют построить гостиницу с подземной автостоянкой. Проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Объект планируется возвести на участке №7. Гостиница станет частью застройки жилого квартала в границах улицы Студенческой, Окского съезда и проспекта Гагарина.

Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Подготовкой проектной документации занимались ООО «Ремстройпроект», ООО «Графит-Про», ООО «Экспертное региональное агентство в области пожарной безопасности» и ООО «Горпро».

Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий провело ООО «Проммаш тест экспертиза».



Ранее сообщалось, что на данной территории планируется строительство восьмиэтажной гостиницы на 150 номеров с подземной стоянкой на 57 машин. Также в квартале предусмотрены детский сад, здание суда и крытая автостоянка.