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Экономика

Новую купюру номиналом 100 рублей запустили в оборот в России

10 июля 2026 10:46 Экономика
Новую купюру номиналом 100 рублей запустили в оборот в России

Фото: Банк России

В России введена в обращение новая банкнота номиналом 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Купюра посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс и оформление лицевой стороны соответствуют дизайну банкноты образца 2022 года того же номинала. Основное изображение — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. В верхней левой части расположен герб Российской Федерации.

На оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа. Как отметили в банке, такое оформление уже использовалось на ранее модернизированных банкнотах номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года.

Также на обороте изображён Ржевский мемориал Советскому Солдату. В верхнем правом углу указана надпись «2026» — год выпуска.

Банкнота образца 2026 года является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приёму без ограничений.

Добавим, что в конце декабря 2025 года Банк России ввёл в обращение новую купюру номиналом 1000 рублей, посвящённую Приволжскому федеральному округу.

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Теги:
Банк России Деньги ЦБ РФ
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