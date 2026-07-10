Нижегородцы мечтают о зарплате в 205 тысяч рублей Экономика

Жители Нижнего Новгорода в среднем считают зарплатой мечты доход в 204 857 рублей в месяц. Такие данные получили эксперты Авито Рекламы и Авито Работы по итогам опроса более 10 тысяч респондентов.

При этом ожидания по уровню дохода распределились неравномерно. Более четверти работающих горожан (26%) хотели бы зарабатывать свыше 300 тысяч рублей в месяц. Еще 22% назвали желаемым доход от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Вариант до 70 тысяч рублей выбрал лишь 1% участников опроса.

В целом по России мужчины оценивают свою «зарплату мечты» выше, чем женщины — 198 676 рублей против 170 813 рублей в месяц.

Треть работающих нижегородцев (33%) готовы сменить сферу деятельности или место работы, если их доход вырастет в три раза и более. Еще 24% считают приемлемым рост в 1,5−2 раза при смене работы или расширении обязанностей.

О смене профессии часто задумываются 31% опрошенных, а 9% уже активно ищут работу в другой отрасли. Иногда такие мысли возникают у 28% респондентов, и только 22% редко рассматривают подобный шаг.

Если бы доход увеличился на 30%, четверть участников исследования (25%) направили бы дополнительные средства на формирование финансовой подушки. На отпуск и путешествия деньги потратили бы 22%, на повседневные расходы и повышение уровня жизни — 18%, на ремонт жилья — 16%.



По 14% респондентов вложили бы средства в здоровье и медицинские услуги или отложили бы на крупную покупку. Выплату кредитов и долгов назвали приоритетом 10%, покупку или аренду жилья — 9%.

Как отмечают авторы исследования, молодежь 18−24 лет чаще направила бы дополнительные средства на накопления для крупной покупки, инвестиции, хобби и помощь близким. Респонденты 35−44 лет чаще выбирают накопления на крупную покупку, образование детей и формирование пенсионных сбережений.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Нижегородской области превысила 83 тысячи рублей.