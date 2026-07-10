На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 июля 2026 09:30
Нижегородцы мечтают о зарплате в 205 тысяч рублей
09 июля 2026 18:00
Проект гостиницы на улице Маршала Баграмяна прошел экспертизу
09 июля 2026 16:48
Нижегородская область вошла в число лидеров ПФО по доступности кредитов
09 июля 2026 14:37
Мудров обратился к «Лукойлу» из-за дефицита бензина в Заволжье
09 июля 2026 11:43
Экологические инициативы ЛУКОЙЛа — победители национальной премии «Лучшие ESG проекты России»
09 июля 2026 11:15
Бензин подорожал на 2,1% в Нижегородской области за неделю
09 июля 2026 11:06
«Временные трудности»: что сказал Путин на совещании о ситуации с топливом
09 июля 2026 10:56
Автослесарь в Нижнем Новгороде может получать до 270 000 рублей ежемесячно
09 июля 2026 09:52
Нижегородские власти расторгнут инвестсоглашение с производителем ягод
08 июля 2026 15:53
ЗСНО рассмотрит проект о льготах на землю для новых электрозаправок
Экономика

Нижегородцы мечтают о зарплате в 205 тысяч рублей

10 июля 2026 09:30 Экономика
Назван размер зарплаты мечты нижегородцев

Жители Нижнего Новгорода в среднем считают зарплатой мечты доход в 204 857 рублей в месяц. Такие данные получили эксперты Авито Рекламы и Авито Работы по итогам опроса более 10 тысяч респондентов.

При этом ожидания по уровню дохода распределились неравномерно. Более четверти работающих горожан (26%) хотели бы зарабатывать свыше 300 тысяч рублей в месяц. Еще 22% назвали желаемым доход от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Вариант до 70 тысяч рублей выбрал лишь 1% участников опроса.

В целом по России мужчины оценивают свою «зарплату мечты» выше, чем женщины — 198 676 рублей против 170 813 рублей в месяц.

Треть работающих нижегородцев (33%) готовы сменить сферу деятельности или место работы, если их доход вырастет в три раза и более. Еще 24% считают приемлемым рост в 1,5−2 раза при смене работы или расширении обязанностей.

О смене профессии часто задумываются 31% опрошенных, а 9% уже активно ищут работу в другой отрасли. Иногда такие мысли возникают у 28% респондентов, и только 22% редко рассматривают подобный шаг.

Если бы доход увеличился на 30%, четверть участников исследования (25%) направили бы дополнительные средства на формирование финансовой подушки. На отпуск и путешествия деньги потратили бы 22%, на повседневные расходы и повышение уровня жизни — 18%, на ремонт жилья — 16%.

По 14% респондентов вложили бы средства в здоровье и медицинские услуги или отложили бы на крупную покупку. Выплату кредитов и долгов назвали приоритетом 10%, покупку или аренду жилья — 9%.

Как отмечают авторы исследования, молодежь 18−24 лет чаще направила бы дополнительные средства на накопления для крупной покупки, инвестиции, хобби и помощь близким. Респонденты 35−44 лет чаще выбирают накопления на крупную покупку, образование детей и формирование пенсионных сбережений.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Нижегородской области превысила 83 тысячи рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Зарплата Работа
Поделиться:
Новости по теме
06 июля 2026 10:11
Отрасль IT стала самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде
02 июля 2026 11:49
Стало известно, на что чаще всего копят нижегородцы
01 июля 2026 14:29
Половина молодежи ПФО рассчитывает накопить к пенсии до 10 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
08 июля 2026 17:30
Во имя любви и верности: парад семьи прошел в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных