Нижегородцам пообещали завершение топливного кризиса летом Экономика

Фото: Александр Воложанин

Цены на топливо могут вернуться к привычному уровню уже в ближайший месяц. Такое мнение в пресс-центре НСН высказал директор Института нового общества и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Эксперт отметил, что за последние полгода бензин подорожал на 11,58%. По его словам, увеличение расходов на топливо осенью может привести к ускорению инфляции.

При этом он считает, что летом последствия роста цен будут менее заметны благодаря сезонному фактору, связанному с урожаем. Колташов также подчеркнул, что сельское хозяйство не испытывает нехватки дизельного топлива.

«Сейчас ощущается недостаток только высококачественного бензина. Эта ситуация будет разрешена в течение месяца за счет закупок топлива за рубежом», — заявил он.

Колташов добавил, что после увеличения предложения топлива действующие ограничения будут сняты.

Напомним, 6 июля в Нижегородской области прошло заседание оперштаба по вопросам обеспечения региона топливом. На нем был принят ряд важных решений. В частности, с 9 июля изменен порядок обслуживания на заправках. Теперь по четным датам заправляют машины, чьи номера начинаются с четной цифры, а по нечетным — с нечетных.

Также нижегородские власти призвали топливные компании увеличить поставки в регион для стабилизации ситуации на розничном топливном рынке.