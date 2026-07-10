Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 июля 2026 13:17
Новак объяснил дефицит топлива сбоями в работе НПЗ после атак БПЛА
10 июля 2026 12:31
«Нижэкотранс» сократит часть сотрудников при перезапуске производства
10 июля 2026 11:03
Нижегородцам пообещали завершение топливного кризиса летом
10 июля 2026 10:46
Новую купюру номиналом 100 рублей запустили в оборот в России
10 июля 2026 09:30
Нижегородцы мечтают о зарплате в 205 тысяч рублей
09 июля 2026 18:00
Проект гостиницы на улице Маршала Баграмяна прошел экспертизу
09 июля 2026 16:48
Нижегородская область вошла в число лидеров ПФО по доступности кредитов
09 июля 2026 14:37
Мудров обратился к «Лукойлу» из-за дефицита бензина в Заволжье
09 июля 2026 11:43
Экологические инициативы ЛУКОЙЛа — победители национальной премии «Лучшие ESG проекты России»
09 июля 2026 11:15
Бензин подорожал на 2,1% в Нижегородской области за неделю
Экономика

«Нижэкотранс» сократит часть сотрудников при перезапуске производства

10 июля 2026 12:31 Экономика
«Нижэкотранс» сократит часть сотрудников при перезапуске производства

Фото: Андрей Большаков

Белорусско-российское совместное предприятие ООО СП «Нижэкотранс» планирует запустить высокотехнологичное производство электротранспорта на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области.

Предприятие было создано в конце 2022 года. В третьем квартале 2026 года завод намерен завершить исполнение контракта по обновлению подвижного состава для Нижнего Новгорода. В его рамках планируется выпустить 170 трамваев, в том числе 26 трехсекционных, а также 62 электробуса. Кроме того, предприятие ранее выполнило заказ на производство трамвайных вагонов для Краснодара.

На площадке ОЭЗ «Кулибин» планируется создать высокотехнологичное роботизированное производство, которое позволит расширить линейку выпускаемой продукции. В настоящее время компания разрабатывает перспективную линейку гибридного и электрического пассажирского транспорта.

ООО СП «Нижэкотранс» является дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области. Как сообщил гендиректор КРНО Игорь Ищенко, решение о перезапуске предприятия принято в связи с сокращением объема заказов на существующую линейку продукции. По его словам, приобретение арендуемого заводом помещения в Ворсме и его реконструкция признаны финансово нецелесообразными с учетом затрат и наличия в регионе преференциальной площадки ОЭЗ «Кулибин».

«К сожалению, в период создания нового производства будет проведена оптимизация численности штата предприятия. Для помощи сотрудникам, которых коснется эта мера, мы совместно с органами власти прорабатываем варианты их трудоустройства на другие предприятия региона», — отметил Игорь Ищенко.

Ситуация находится на контроле министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области.

Министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин заявил, что реструктуризация предприятия и связанная с ней оптимизация являются экономически обоснованным, но временным этапом переформатирования производства.

«Каждый сотрудник, которого коснется оптимизация, получит персональное сопровождение. Производственный опыт этих специалистов крайне востребован», — подчеркнул министр.

По его словам, в Нижегородском кадровом центре «Работа России» уже сформированы списки вакансий на смежных предприятиях региона. При необходимости смены специализации сотрудники смогут пройти профессиональное переобучение по национальному проекту «Кадры».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Корпорация развития ОЭЗ Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки
10 июля 2026 10:36
Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных