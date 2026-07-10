«Нижэкотранс» сократит часть сотрудников при перезапуске производства Экономика

Фото: Андрей Большаков

Белорусско-российское совместное предприятие ООО СП «Нижэкотранс» планирует запустить высокотехнологичное производство электротранспорта на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области.

Предприятие было создано в конце 2022 года. В третьем квартале 2026 года завод намерен завершить исполнение контракта по обновлению подвижного состава для Нижнего Новгорода. В его рамках планируется выпустить 170 трамваев, в том числе 26 трехсекционных, а также 62 электробуса. Кроме того, предприятие ранее выполнило заказ на производство трамвайных вагонов для Краснодара.

На площадке ОЭЗ «Кулибин» планируется создать высокотехнологичное роботизированное производство, которое позволит расширить линейку выпускаемой продукции. В настоящее время компания разрабатывает перспективную линейку гибридного и электрического пассажирского транспорта.

ООО СП «Нижэкотранс» является дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области. Как сообщил гендиректор КРНО Игорь Ищенко, решение о перезапуске предприятия принято в связи с сокращением объема заказов на существующую линейку продукции. По его словам, приобретение арендуемого заводом помещения в Ворсме и его реконструкция признаны финансово нецелесообразными с учетом затрат и наличия в регионе преференциальной площадки ОЭЗ «Кулибин».

«К сожалению, в период создания нового производства будет проведена оптимизация численности штата предприятия. Для помощи сотрудникам, которых коснется эта мера, мы совместно с органами власти прорабатываем варианты их трудоустройства на другие предприятия региона», — отметил Игорь Ищенко.

Ситуация находится на контроле министерства демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области.

Министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин заявил, что реструктуризация предприятия и связанная с ней оптимизация являются экономически обоснованным, но временным этапом переформатирования производства.

«Каждый сотрудник, которого коснется оптимизация, получит персональное сопровождение. Производственный опыт этих специалистов крайне востребован», — подчеркнул министр.

По его словам, в Нижегородском кадровом центре «Работа России» уже сформированы списки вакансий на смежных предприятиях региона. При необходимости смены специализации сотрудники смогут пройти профессиональное переобучение по национальному проекту «Кадры».