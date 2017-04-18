"Молодежка" БК "НН" одержала важную победу в матче Единой лиги ВТБ Спорт

Матч БК НН - УНИКС Фото: с сайта БК "НН"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Молодежный состав БК "Нижний Новгород" одержал важную победу в матче чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородской команды 20 апреля 2017 года.

В гостевой встрече с казанским УНИКСом "горожане" взяли верх со счетом 108:85.

Участие в матче приняли сразу несколько игроков основного состава "горожан", которые и стали главными героями отчетной игры. Центровой Илья Попов набрал 30 очков, Сергей Марихин добавил 23 балла, а Иван Викторов отметился 20 очками.

Завтра баскетбольный клуб "Нижний Новгород" проведет повторную встречу с УНИКСом, от результата которой будет зависеть участие "горожан" в финале восьми Единой молодежной лиги ВТБ. Для попадания в решающую стадию турнира БК "НН" устроит только победа.