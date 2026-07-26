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Спорт

Более 200 человек приняли участие в первом ночном заплыве X-WATERS Волга

26 июля 2026 09:24 Спорт
Более 200 человек приняли участие в первом ночном заплыве X-WATERS Волга

Фото: Макс-канал Дмитрия Кабайло

25 и 26 июня в Нижнем Новгороде проходит юбилейный, десятый, заплыв на открытой воде X-WATERS Волга (12+), в котором заявлены участники из 190 стран мира.

Накануне утром свою дистанцию прошли ультрамарафонцы, которые преодолели 30 км, а поздно вечером состоялся первый в истории соревнований ночной заплыв. В нём приняли участие 250 профессиональных пловцов и любителей. Они преодоления дистанцию в 600 метров по Гребному каналу под канатной дорогой и финишировали в районе памятника «Катер-Герой» на Нижне-Волжской набережной.

Среди этих смельчаков оказался министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

«Проплыл первый в своей жизни и первый в истории X-WATERS Волга ночной заплыв. Невероятно красивые виды Нижнего с реки!» — поделился он в своём Макс-канале.

Сегодня пройдут соревнования на дистанциях 1, 2, 3, 5 и 10 км.

Напомним, 25 и 26 июля, в связи с проведением заплыва акватория Волги в районе Нижнего Новгорода недоступна для речного транспорта. Кроме того, запрещена парковка возле Чкаловской лестницы.

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Теги:
Дмитрий Кабайло Плавание Соревнования
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