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Спорт

Свыше 13 тысячи кв. м спортобъектов спроектировали с ТИМ в Нижегородской области

23 июля 2026 19:41 Спорт
фок родионова

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Группа компаний «Дирекция по строительству», 100% акций которой принадлежат правительству Нижегородской области, спроектировала более 13,5 тысячи квадратных метров спортивной инфраструктуры с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ключевыми проектами стали физкультурно-оздоровительные комплексы на улице Родионова в Нижнем Новгороде площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров и на улице Ленина в Чкаловске площадью более 5 тысячи квадратных метров.

В этом году опыт внедрения ТИМ в сжатые сроки специалисты Дирекции представили на отраслевой конференции «САПР: Белые ночи» в Петергофе. Его привели в качестве примера эффективного применения цифровых инструментов при решении градостроительных задач.

Глава проектного управления АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» Павел Веселовский отметил, что технологии информационного моделирования позволяют контролировать реализацию проектов на всех этапах, помогая соблюдать сроки, бюджет и требования к качеству. По его словам, использование отечественного программного обеспечения обеспечивает стабильность работы, а при проектировании сложных инженерных систем ТИМ позволяют выявлять и устранять возможные коллизии еще до начала монтажных работ.

Для реализации проектов Дирекция, совмещающая функции генерального проектировщика и генерального подрядчика, создала единую цифровую среду на базе российского программного обеспечения. Все подразделения работают по единым внутренним стандартам и шаблонам в общей среде данных, а юридически значимый документооборот ведется через облачный сервис, включенный в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Как рассказал директор АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» Дамир Биктимиров, технологии информационного моделирования уже на этапе проектирования помогли решить ряд сложных инженерных задач. В частности, при подготовке площадки под строительство ФОКа на улице Родионова, который возводится на месте недостроенного объекта 2014 года, цифровая информационная модель позволила адаптировать проект к новым исходным данным. После корректировки проектная документация успешно прошла государственную экспертизу.

Напомним, строительство ФОКа с крытой ледовой ареной на улице Родионова ведется по концессионному соглашению между правительством Нижегородской области и ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта», входящим в ГК «Дирекция по строительству».

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Теги:
Спорт Строительство ФОК
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