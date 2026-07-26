Футзальная Суперлига зарегистрировала Николая Ходова кандидатом в президенты Спорт

Фото: ПКМФ «Торпедо»

Николай Ходов, возглавляющий ПКМФ «Торпедо» из Нижегородской области, официально стал кандидатом на пост президента российской футзальной суперлиги. Это решение было принято Избирательной комиссией Лиги, о чём сообщил официальный Telegram-канал чемпионата.

На должность президента суперлиги на данный момент претендуют три кандидата. Помимо Николая Ходова, в выборах участвуют действующий президент лиги, руководитель МФК «Синара» из Екатеринбурга Григорий Иванов, и президент московского МФК КПРФ Иван Мельников.

Кандидатов на пост президента могут выдвигать только клубы Суперлиги. Голосование за нового руководителя состоится 3 сентября.

СПРАВКА:

Николай Ходов родился 17 августа 1977 года в Нижнем Новгороде. В 1999 году окончил ННГУ им. Лобачевского по специальности «юриспруденция»; кандидат юридических наук, действительный член Российской инженерной академии. С 2001 года возглавляет Биохимический холдинг «Оргхим». Под его руководством холдинг стал ведущим производителем экологически чистых продуктов «зелёной химии».

Николай Ходов — основатель и бывший игрок ФК «Торпедо», созданного в 2012 году как корпоративная команда «Оргхим». В 2016 году команда стала чемпионом России среди корпораций, а с 2017 года выступает на всероссийских соревнованиях. Также были созданы женские команды «Норманочка» и дубль «Торпедо».

В сезоне 2024/25 Николай возглавил «Норманочку» и выиграл Кубок России, заняв второе место в чемпионате. В конце сезона он сложил полномочия и сосредоточился на развитии клубной системы «Торпедо».