Нижегородское «Торпедо» подписало новый контракт с Дмитрием Бреусом Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское «Торпедо» заключило новый односторонний контракт с защитником Дмитрием Бреусом. Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2028 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, прошлый сезон Бреус провел в аренде в астанинском «Барысе». Защитник сыграл за команду 62 матча в КХЛ.

По итогам сезона игрок набрал 10 очков по системе «гол+пас».Также Бреус выступил за сборную Казахстана на чемпионате мира, где провел пять матчей и забросил две шайбы.

В системе «Торпедо» защитник находится с сезона 2022/2023. В том сезоне в составе «Чайки» он стал победителем чемпионата МХЛ, а в 2024 году завоевал бронзовые медали турнира.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что переход Бреуса в «Барыс» на правах аренды себя оправдал и помог игроку получить необходимый опыт и продолжить развитие.

«Верим, что он предельно мотивирован провести свой лучший сезон в составе „Торпедо“, сделав еще один шаг в профессиональном развитии», — заявил Забуга.

Отметим, что уже 1 августа «автозаводцы» выйдут из отпуска и начнут предсезонную подготовку.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о главной задаче хоккейного клуба «Торпедо» на предстоящий сезон КХЛ.