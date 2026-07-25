Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
25 июля 2026 12:00
Нижегородское «Торпедо» подписало новый контракт с Дмитрием Бреусом
24 июля 2026 17:31
Эксклюзив
Стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде планируют открыть после ремонта в августе
24 июля 2026 12:32
Бобер стал игроком ФК «Нижний Новгород»
24 июля 2026 08:12
Глеб Никитин назвал главную цель «Торпедо» в новом сезоне КХЛ
23 июля 2026 19:41
Свыше 13 тысячи кв. м спортобъектов спроектировали с ТИМ в Нижегородской области
23 июля 2026 19:23
Нижегородцы могут вернуть 13% расходов на спорт
23 июля 2026 18:00
Владислав Карапузов покидает ФК «НН» и продолжит карьеру в «Урале»
23 июля 2026 17:35
КДК РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России
23 июля 2026 15:12
Нападающий Артём Матюк продолжит выступать в системе ХК «Торпедо»
23 июля 2026 13:40
Нижегородский ХК «Старт» лишился еще четырех игроков перед новым сезоном
Спорт

Нижегородское «Торпедо» подписало новый контракт с Дмитрием Бреусом

25 июля 2026 12:00 Спорт
Нижегородское «Торпедо» подписало новый контракт с Дмитрием Бреусом

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское «Торпедо» заключило новый односторонний контракт с защитником Дмитрием Бреусом. Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2028 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, прошлый сезон Бреус провел в аренде в астанинском «Барысе». Защитник сыграл за команду 62 матча в КХЛ.

По итогам сезона игрок набрал 10 очков по системе «гол+пас».Также Бреус выступил за сборную Казахстана на чемпионате мира, где провел пять матчей и забросил две шайбы.

В системе «Торпедо» защитник находится с сезона 2022/2023. В том сезоне в составе «Чайки» он стал победителем чемпионата МХЛ, а в 2024 году завоевал бронзовые медали турнира.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что переход Бреуса в «Барыс» на правах аренды себя оправдал и помог игроку получить необходимый опыт и продолжить развитие.

«Верим, что он предельно мотивирован провести свой лучший сезон в составе „Торпедо“, сделав еще один шаг в профессиональном развитии», — заявил Забуга.

Отметим, что уже 1 августа «автозаводцы» выйдут из отпуска и начнут предсезонную подготовку.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о главной задаче хоккейного клуба «Торпедо» на предстоящий сезон КХЛ.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
23 июля 2026 15:12
Нападающий Артём Матюк продолжит выступать в системе ХК «Торпедо»
21 июля 2026 11:46
Защитник ХК «Торпедо» Конюшков объяснил решение уехать в Северную Америку
16 июля 2026 15:00
Нижегородское «Торпедо» сыграет в первом Кубке Первых КХЛ
10 июля 2026 11:28
ХК «Торпедо» объявил о техническом расторжении контракта с Конюшковым
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных