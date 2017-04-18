Уголовное дело возбуждено из-за гибели женщины при пожаре в Семеновском г.о. Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено из-за гибели женщины при пожаре в Семеновском г.о. Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 21 апреля 2017 года.

Напомним, что пожар произошел в частном доме в д. Березовый Овраг 19 апреля. В результате сгорело жилое помещение на площади 90 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело 42-летней женщины – хозяйки дома. Первоначальной причиной пожара была версия "неосторожность при курении".

Однако в результате организованной следователями проверки выяснилось, что в этот день супруг женщины растапливал печь, но дрова оказались сырыми и он решил плеснуть на них бензин. При этом он обжог руку и выронил бутылку, в которой находилась легковоспламеняющаяся жидкость. После этого произошло возгорание дома. Мужчина выбежал на улицу, а его сожительница, которая не успела покинуть дом, погибла.

Сейчас СУ СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.