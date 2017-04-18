Нижегородская администрация не дала однозначного ответа о возможности создания пляжа на "Гребневских песках" Общество

В настоящее время Гребневские пески полностью заросли Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация не дала однозначного ответа о возможности создания пляжа на "Гребневских песках".



В 2014 году действующий на тот момент глава администрации Олег Кондрашов сообщал, что инвестор готов оборудовать городской пляж "Гребневские пески". В июне 2015 года стало известно, что по мнению Верхне-Волжского бассейнового водного управления, территория "Гребневских песков" – русло реки, а по мнению Росимущества - остров.



"Когда эти ведомства между собой решат, что же это все-таки за территория, можно будет решать вопрос о том, как юридически правильно сделать так, чтобы она стала зоной отдыха", - заявлял тогда директор департамента благоустройства (сейчас – глава Приокского района) Виталий Ковалев.



В управлении по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода 21 апреля 2017 гожа сообщили, что по состоянию на сегодняшний день юридически ситуация не изменилась. В число пляжей, которые будут открыты для отдыха в 2017 году, территория "Гребневских песков" не входит.



"Гребневские пески – песчаный остров в Нижнем Новгороде на реке Ока. Длина острова – чуть более 2 км, максимальная ширина – 250 м. От Ярмарочной набережной остров отделен проливом шириной около 150 м. В советское время, с 1970-х годов, на острове располагался городской пляж и до начала 1990-х годов на него можно было попасть по наплавному мосту. В 1990 – 2000-е годы остров полностью зарос деревьями и кустарником", - напомнили в пресс-службе.



На вопрос о том, отказалась ли администрация от идеи создать пляж на "Гребневских песках", в мэрии не ответили, но отметили, что "в случае поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки остров будет полностью затоплен" (В 2015 году президент РФ Владимир Путин принял решение отказаться от проекта по поднятию уровня воды на Чебоксарской ГЭС до 68-й отметки, - прим. НИА "Нижний Новгород").

Напомним, в 2009 году ООО "Межрегиональная инвестиционная компания" планировало построить на острове культурно-рекреационный комплекс "Гребневские пески". Тогда инвестор рассчитывал начать строительство в 2010 году – построить понтонный мост, осуществить намывку песка и организовать пляж.

Также сообщалось, что в 2008 году инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области отправил проект на доработку. Изначально проект предусматривал строительство многофункционального комплекса, пешеходной набережной, группы сооружений на воде, а также частичную застройку острова. Общая площадь застройки должна составить 92 тысяч кв. метров, объем инвестиций - 3,8 млрд рублей.