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Спорт

Нижегородский волейбольный клуб "АСК" добился четвертой победы подряд в финале Высшей лиги "Б"

23 апреля 2017 10:00  [71] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский волейбольный клуб "АСК" добился четвертой победы подряд во втором туре финала Высшей лиги "Б". Об этом сообщается на официальном сайте клуба 22 апреля 2017 года.

На своей площадке команда под управлением Игоря Шулепова добилась убедительной победы над "Технологом-Белогорье" из Белгорода 3:0 (25:20, 25:23, 25:18). Для "АСК" этот успех стал четвертым в четырех матчах финального этапа Высшей лиги "Б".

Напомним, что нижегородцы уже обеспечили себе победу в турнире и выход в дивизион классом выше – Высшую лигу "А". В заключительном матче финального этапа "АСК" сыграет с ВК "Тюмень" 23 апреля 2017 года.

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Теги:
Волейбол
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