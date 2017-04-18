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Происшествия

Жилой дом сгорел в Павловском районе Нижегородской области 23 апреля

23 апреля 2017 20:49  [80] Происшествия

Жилой дом сгорел в Павловском районе Нижегородской области 23 апреля. Об этом сообщатся на сайте ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Лаптево по ступило в центр управления в кризисных ситуациях в 16:48. В результате пожара обгорел дом на площади 104 кв. метра. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства 11 человек, 3 единицы техники.

Напомним, что дом сгорел в Арзамасском районе Нижегородской области в ночь на 22 апреля 2017 года.

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Теги:
МЧС Пожар
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