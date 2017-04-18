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Общество

Экологи планируют озеленить пять территорий в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Мое дерево в моем городе"

24 апреля 2017 09:19  [120] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экологи планируют с участием общественности озеленить пять территорий в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Мое дерево в моем городе". Об этом сообщает экологический центр "Дронт" 24 апреля 2017 года.

"В ходе проекта планируется озеленить пять модельных территорий в Нижнем Новгороде, и обеспечить индивидуальный уход за каждым деревом и кустарником. Задача проекта - отработать механизм общественного участия в решении проблем городского озеленения", - говорится в сообщении.

Проект реализуется нижегородским региональным отделением Международного социально-экологического союза в партнерстве в рамках благотворительной программы "Создавая возможности".

"Многие нижегородцы по мере сил и возможностей озеленяют свои дворы. Однако посадить дерево в городе совсем не просто: нужно убедиться, что на месте предполагаемой посадки нет городских коммуникаций, и получить массу согласований. Так что проект "Мое дерево в моем городе" - это ещё и своеобразный квест, который предстоит пройти его участникам, которые хотят посадить деревья по всем правилам. Далее полученный опыт можно будет тиражировать", - отмечается в пресс-релизе.

"Отличительная особенность проекта "Мое дерево в моем городе" - стремление к качественным, а не к количественным показателям. Чтобы иметь основания надеяться на то, что дерево приживется, нужно в первую очередь обеспечить грамотную технологию выбора пород и посадки. И не менее важно обеспечить за ним уход в течение первого года жизни и наблюдение в дальнейшем", - подчеркивают авторы проекта.

Проект "Мое дерево в моем городе" только начался, пока экологи выбирают территории для озеленения. Один из главных критериев – это активное желание людей озеленить пространство вокруг своего дома, улучшить свою окружающую среду.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте.

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Теги:
Экология
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