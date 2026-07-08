Четыре рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 8 июля Общество

В нижегородском аэропорту 8 июля были перенесены четыре рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Напомним, утром 7 июля в воздушной гавани вводились временные ограничения на прилет и вылет рейсов. Днем аэропорт начал принимать и отправлять самолеты только по согласованию с профильными службами. Ограничения до сих пор не сняты.

По состоянию на текущий момент изменено время вылета самолета в Анталью — с 11:25 на 14:55. Также перенесен рейс в Москву: вместо 17:40 он отправится в 23:25.

Кроме того, задержаны два рейса в Сочи. Один из них сдвинут с 17:15 8 июля на 03:55 9 июля, второй — с 14:55 8 июля на 09:50 9 июля.

С большим опозданием вылетел самолет в Санкт-Петербург. Он должен был отправиться в город на Неве 7 июля в 11:20, но улетел только 8 июля в 01:47.

Ранее сообщалось, что дополнительные рейсы в Египет будут летать из нижегородского аэропорта.