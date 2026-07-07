Школа 800 в Нижнем Новгороде вырастила первого стобалльника по ЕГЭ Общество

Фото: Max-канал Глеба Никитина

Более 60% выпускников Школы 800 получили не менее 80 баллов по ЕГЭ хотя бы по одному предмету. О результатах экзаменационной кампании сообщил в своем Max-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его данным, 17,5% одиннадцатиклассников набрали 80 и более баллов сразу по трем и более дисциплинам. За год в школе выросли средние баллы почти по всем предметам.

Так, средний результат по русскому языку увеличился на пять баллов — с 68 до 73. Каждый третий выпускник стал высокобалльником по этому предмету. В профильной математике показатель вырос с 70 до 78 баллов.

Значительный прирост продемонстрировала физика: средний балл поднялся с 64 до 79. Половина выпускников стала высокобалльниками, при этом треть из них набрала 90 и более баллов.

По английскому языку средний результат вырос на 13 баллов — с 66 до 79. По географии в 2025 году он составлял 68 баллов, в этом году — уже 75. Как отметил глава региона, выбранная стратегия, работа педагогов и индивидуальное сопровождение каждого ученика подтверждают, что система работает.

Кроме того, в этом году Школа 800 воспитала первого стобалльника. Владислав Косолапов получил максимальные «сотню» по физике.

«Надеюсь, что с таким студентом повезет одному из нижегородских вузов! А всем ребятам, которым этот путь еще предстоит, хочется сказать: верьте в себя, цените своих наставников и помните — у вас обязательно все получится!» — отметил Глеб Никитин.

Напомним, впервые выпускники Школы 800 сдавали ЕГЭ в 2025 году. Тогда экзамены проходили 59 человек, и почти каждый третий получил 80 и более баллов хотя бы по одному предмету. По большинству дисциплин средний результат превысил региональный уровень. Учебное заведение планирует повысить средний балл ЕГЭ до 80 и выше к 2029 году.

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