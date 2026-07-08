Ограничения на полеты сняли в нижегородском аэропорту

Аэропорт Нижнего Новгорода снова принимает и отправляет рейсы в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.
Напомним, временные ограничения были введены утром 7 июля. Позже днем того же дня воздушные суда обслуживались только по согласованию с профильными службами.
Согласно данным онлайн-табло, на данный момент задерживаются четыре рейса.
Вылет в Анталью перенесен с 11:25 на 14:55. Также изменено время отправления самолета в Москву: вместо 17:40 он вылетит в 23:25.
Кроме того, задержаны два рейса в Сочи. Один из них перенесен с 17:15 8 июля на 03:55 9 июля, второй — с 14:55 8 июля на 09:50 9 июля.
Ранее сообщалось, что количество рейсов из Нижнего Новгорода в Египет было увеличено.
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