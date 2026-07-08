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Общество

Никитин представил Чернышенко 15 проектов по льготному кредитованию в туризме

08 июля 2026 09:31 Общество
Никитин представил Чернышенко 15 проектов по льготному кредитованию в туризме

Фото: аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание, посвященное первым итогам программы льготного кредитования в сфере туризма. В обсуждении в режиме ВКС принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Основной темой встречи стала реализация инфраструктурных проектов в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По темпам и качеству выполнения работ Нижегородская область признана регионом-лидером.

Глеб Никитин представил вице-премьеру 15 инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе с использованием механизма льготного кредитования.

По словам губернатора, в 2025 году гостиницы области приняли более 1,9 млн туристов. Объем платных услуг в сфере туризма и гостеприимства превысил 29 млрд рублей, а совокупные траты гостей региона составили более 80 млрд рублей.

Сейчас в Нижегородской области работают 664 коллективных средства размещения с номерным фондом свыше 20 тысяч номеров. При этом эксперты ВЭБ в рамках проекта «Большая Волга» оценивают дефицит номерного фонда примерно в 4,5 тысячи номеров.

«По программе льготного кредитования у нас реализуются 15 инвестиционных проектов по созданию гостиничных комплексов на 2 226 номеров, это сократит существующий дефицит номерного фонда. Создание современной комфортной инфраструктуры для гостей и жителей региона будет способствовать повышению туристической привлекательности и увеличению числа гостей», — отметил Глеб Никитин.

Большинство проектов — 13 — реализуется в Нижнем Новгороде. Еще по одному объекту строится в Городце и Кулебаках.

Самая высокая степень готовности у многофункционального комплекса «Экопарк на Гребном канале». В его составе — пятизвездочная гостиница на 265 номеров и акватермальный комплекс. Отель уже принимает гостей, запуск термального комплекса запланирован на третий квартал. В следующем году также планируется открыть гостиницу на улице Пискунова.

Правительство Нижегородской области также прорабатывает возможность включения в программу льготного кредитования новых инвестиционных проектов.

Развитие туристической инфраструктуры и расширение номерного фонда остается одним из ключевых направлений нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Он предусматривает создание современной инфраструктуры, производство необходимого оборудования, подготовку кадров, продвижение путешествий по России и обеспечение качественного и безопасного сервиса для туристов.

Ранее Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили развитие туризма, образования и спорта в Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Гостиницы Туризм
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