125 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили «Поезда здоровья» в январе-июне Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко подвели итоги работы «Поездов здоровья» в первом полугодии 2026 года. За прошедшие месяцы медики совершили 125 выездов в различные муниципалитеты региона. Помощь специалистов получили около 22 тысяч человек: нижегородцам проведено более 37 тысяч врачебных консультаций и около 73 тысяч лабораторных и инструментальных исследований.

Как подчеркнули в медучреждении, приоритет для работы мобильно-диагностических комплексов — небольшие населенные пункты, откуда жителям порой может быть непросто добраться до районного центра. Главное условие — возможность подключить «Поезда здоровья» к электропитанию и разместить медиков в подходящем помещении.

«Как известно, на прием к нашим врачам чаще всего приходят пожилые люди, маломобильные граждане. Выезжая в отдаленные деревни и села, мы приближаем специализированную помощь к людям, повышаем ее доступность», — рассказали в НОКБ им. Н.А. Семашко, где формируют бригады мобильно-диагностических комплексов.

Работа «Поездов здоровья» направлена на раннюю диагностику опасных заболеваний и предотвращение возникновения у пациентов тяжелых осложнений. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что передвижные модули «Поездов здоровья» оснащены всем необходимым диагностическом оборудованием: в них выполняется 9 видов УЗИ, остеоденситометрия, а также флюорография, маммография, лабораторные исследования и ЭКГ. Что касается приемов у врачей, чаще всего жителям требуется помощь кардиолога (проведено уже более 6,6 тысячи консультаций), эндокринолога (более 5,7 тысячи консультаций) и невролога (около 5,5 тысячи консультаций).

«По итогам первой половины года медики выявили свыше 4,5 тысячи случаев новых заболеваний, в том числе 52 случая подозрений на злокачественные новообразования, у 332 человек выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы, у 223 человек — сахарный диабет. Всем больным даны необходимые рекомендации и назначено лечение», — добавили в НОКБ им. Н.А. Семашко.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. График работы мобильно-диагностических комплексов ежемесячно публикуется на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области zdrav-nnov.ru/grajdanam/profilaktik/health_trains/.