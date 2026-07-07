Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2026 18:43
Школа 800 в Нижнем Новгороде вырастила первого стобалльника по ЕГЭ
07 июля 2026 18:28
125 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили «Поезда здоровья» в январе-июне
07 июля 2026 18:25
ИИ‑зеркало для экспресс‑диагностики установили в нижегородской поликлинике
07 июля 2026 17:39
Новый надземный переход на Р-158 у Нижегородца установят в 2027 году
07 июля 2026 17:10
Почему закрывается первый в Нижегородской области аквапарк
07 июля 2026 16:58
Спортивный праздник для семей детей с ОВЗ прошел в Сормовском районе
07 июля 2026 16:11
На здоровье не жаловалась: что известно о погибшей в Египте студентке ННГУ
07 июля 2026 15:32
Старинные лодки-долблёнки обнаружили дайверы на дне нижегородской реки
07 июля 2026 15:16
Аквапарк «Атолл» в Кстове закрывается
07 июля 2026 15:08
Неизвестные сняли ленту с букета, оставленного возлюбленной Старовойта на могиле
Общество

125 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили «Поезда здоровья» в январе-июне

07 июля 2026 18:28 Общество
125 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили «Поезда здоровья» в январе-июне

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко подвели итоги работы «Поездов здоровья» в первом полугодии 2026 года. За прошедшие месяцы медики совершили 125 выездов в различные муниципалитеты региона. Помощь специалистов получили около 22 тысяч человек: нижегородцам проведено более 37 тысяч врачебных консультаций и около 73 тысяч лабораторных и инструментальных исследований.

Как подчеркнули в медучреждении, приоритет для работы мобильно-диагностических комплексов — небольшие населенные пункты, откуда жителям порой может быть непросто добраться до районного центра. Главное условие — возможность подключить «Поезда здоровья» к электропитанию и разместить медиков в подходящем помещении.

«Как известно, на прием к нашим врачам чаще всего приходят пожилые люди, маломобильные граждане. Выезжая в отдаленные деревни и села, мы приближаем специализированную помощь к людям, повышаем ее доступность», — рассказали в НОКБ им. Н.А. Семашко, где формируют бригады мобильно-диагностических комплексов.

Работа «Поездов здоровья» направлена на раннюю диагностику опасных заболеваний и предотвращение возникновения у пациентов тяжелых осложнений. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что передвижные модули «Поездов здоровья» оснащены всем необходимым диагностическом оборудованием: в них выполняется 9 видов УЗИ, остеоденситометрия, а также флюорография, маммография, лабораторные исследования и ЭКГ. Что касается приемов у врачей, чаще всего жителям требуется помощь кардиолога (проведено уже более 6,6 тысячи консультаций), эндокринолога (более 5,7 тысячи консультаций) и невролога (около 5,5 тысячи консультаций).

«По итогам первой половины года медики выявили свыше 4,5 тысячи случаев новых заболеваний, в том числе 52 случая подозрений на злокачественные новообразования, у 332 человек выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы, у 223 человек — сахарный диабет. Всем больным даны необходимые рекомендации и назначено лечение», — добавили в НОКБ им. Н.А. Семашко.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. График работы мобильно-диагностических комплексов ежемесячно публикуется на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области zdrav-nnov.ru/grajdanam/profilaktik/health_trains/.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Поезда здоровья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных