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Общество

Диетолог Дарья Русакова объяснила, как правильно есть арбуз

08 июля 2026 09:00 Общество
Диетолог Дарья Русакова объяснила, как правильно есть арбуз

Фото: Александр Воложанин

Арбуз — это вкусное и освежающее лакомство, любимое многими. Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать умеренность, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Об этом рассказала 360.ru диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Для здорового взрослого человека рекомендуемая порция арбуза составляет от 300 до 500 граммов. Это количество позволяет восполнить потерю жидкости и избежать избыточного потребления сахаров. Для детей старше трех лет порция должна быть меньше — от 50 до 80 граммов, а при хорошей переносимости можно увеличить до 150 граммов. Перед введением арбуза в рацион ребенка рекомендуется проконсультироваться с педиатром, чтобы исключить возможные аллергические реакции или пищевую непереносимость.

Людям с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет второго типа, заболевания почек или желудочно-кишечного тракта, следует употреблять арбуз с осторожностью. В таких случаях рекомендуется уменьшить порцию до 300 граммов и распределить ее на несколько приемов пищи. Переедание арбуза может нарушить углеводный обмен у людей с преддиабетом или диабетом, а также вызвать расстройство пищеварения, повышенное газообразование, вздутие живота и диарею.

Арбуз обладает мочегонными свойствами и может влиять на водно-солевой баланс организма. Поэтому людям с проблемами почек или сердечной недостаточностью следует быть особенно осторожными. Избыток калия в арбузе может быть опасен для людей с заболеваниями почек. Если арбуз неправильно вымыт или имеет трещины, существует риск отравления.

Арбуз рекомендуется есть в первой половине дня или использовать его как перекус или десерт. Это поможет избежать нарушения сна из-за мочегонного эффекта, который может проявиться ночью. Кроме того, его не следует сочетать с продуктами, содержащими большое количество сахара или углеводов. Это может нарушить пищеварение и привести к нежелательным последствиям.

Ранее нижегородцам рассказали, как выбрать качественный арбуз.

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Теги:
Здоровье Лето Продукты
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