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24 апреля 2017 11:24  [137] Нижегородская ССК планирует направить 35 млн рублей на выплату дивидендов за 2016 год
Бизнес

Нижегородская ССК планирует направить 35 млн рублей на выплату дивидендов за 2016 год

24 апреля 2017 11:24  [137] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ОАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" (ССК, Городец, Нижегородская область) планирует направить 35 млн рублей на выплату дивидендов за 2016 год. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно информации, решение рекомендовать собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 35,04 млн рублей, что составляет 0,0292 рубля на одну обыкновенную именную акцию, было принято советом директоров компании 17 апреля 2017 года. Оставшаяся сумма нераспределенной чистой прибыли, полученная по результатам работы за 2016 год, в размере 29 млн рублей должна остаться в распоряжении ССК.

Напомним, чистая прибыль ССК за 2016 год составила 64 млн рублей, что в девять раз ниже, чем в 2015 году (589 млн рублей).

Напомним также, что по итогам 2015 года акционеры ССК решили выплатить дивиденды на сумму 15 млн рублей. Дивиденды за 2014 год компания не выплачивала.

СПРАВКА:
ОАО "ССК" занимается стратегическим военным судостроением, коммерческим судостроением, судоремонтом плавсредств морского и речного базирования, слипованием и ремонтом судов, подготовкой судов и плавсредств к зимнему отстою, комплексным обслуживанием судов, находящихся в зоне отстоя.

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