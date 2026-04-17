17 апреля 2026 15:21 Экономика
Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе проекта Мама-предприниматель

Фото: Анастасия Турусова, минпром Нижегородской области

Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе программы Минэкономразвития России «Мама-предприниматель». Программа реализуется при поддержке Союза женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Программа «Мама-предприниматель» реализуется с 2013 года, за это время обучение прошли 17 тысяч женщин. Этот опыт даёт нам возможность увидеть несколько тенденций. Во-первых, проект действительно для многих участниц стал трамплином. Женщины успешно развивают свой бизнес, их находят инвесторы, они получают поддержку по линии других ведомств и институтов развития. Во-вторых, это не просто акселерационная программа, это «место силы» для многих женщин: здесь можно обсудить и семью, воспитание детей, и развитие бизнеса. В-третьих, каждая четвёртая участница программы решается на рождение ещё одного ребенка. Поэтому «Мама-предприниматель» — не только экономическая, но и социальная программа», – отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

В программе могут принять участие женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие – наличие бизнес-идеи с реальным потенциалом. Подать заявку могут и те мамы, у которых уже есть свой бизнес, но он не должен быть старше трех лет.

«После рождения детей многие молодые мамы задумываются о запуске своего дела, однако нередко им не хватает практического опыта и понимания первых шагов. Программа «Мама-предприниматель» помогает получить знания, необходимые на старте. За время программы участницам предстоит пройти образовательный интенсив под руководством сертифицированных тренеров регионального центра «Мой бизнес», проработать свои проекты и подготовить бизнес-планы для защиты перед экспертной комиссией. Победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей по линии Минэкономразвития России и сможет представить проект на федеральном этапе конкурса», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На федеральном этапе экспертное жюри отберет из региональных победительниц лучших. Участницы получат возможность пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций, а также побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

Обучение и защита проекта проходят в очном формате. Участие в программе бесплатное.

Региональный этап программы «Мама-предприниматель» пройдет с 10 по 14 августа 2026 года. Заявки на участие принимаются до 31 июля на сайте: https://мамапредприниматель.рф/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

