Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
17 апреля 2026 13:39
Нижегородские предприниматели приглашаются на тренинг по государственным и муниципальным закупкам
17 апреля 2026 12:47
Глеб Никитин стал первым владельцем нового автомобиля Volga K50
16 апреля 2026 19:00
Комплектующие для хирургических комплексов будут производить в ОЭЗ "Кулибин"
16 апреля 2026 17:54
Незаконные алкомаркеты массово закрываются в Нижегородской области
16 апреля 2026 12:30
Звезда "Холостяка" из Нижнего Новгорода вошла в список Forbes
16 апреля 2026 09:54
Производство биоугля за 50 млн рублей планируют запустить в Семеновском округе
15 апреля 2026 19:00
Нижегородская область расширяет сотрудничество с Китаем
15 апреля 2026 16:31
Новый нижегородский автозавод сможет выпускать до 110 000 машин в год
15 апреля 2026 16:05
КРНО и Дзержинский химический техникум подписали соглашение о сотрудничестве
15 апреля 2026 13:26
Люлин поручил проработать меры поддержки креативных индустрий в Нижегородской области
Экономика

17 апреля 2026 13:39 Экономика
Фото: Анастасия Турусова

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в тренинге (18+) «Актуальные вопросы при проведении закупок по 44-ФЗ. Разбор спорных ситуаций».

Организаторами тренинга выступили министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, региональный центр «Мой бизнес» и технопарк «Анкудиновка» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Участие малого и среднего бизнеса в государственных и муниципальных закупках открывает дополнительные возможности для расширения рынка сбыта и устойчивого развития компаний. Для эффективной работы в этой сфере предпринимателям важно хорошо ориентироваться в требованиях законодательства, порядке проведения процедур и взаимодействии с заказчиками. На тренинге специалисты помогут разобрать типичные ошибки, рассмотрят спорные ситуации, и дадут практические рекомендации», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Запланированы обучающие блоки «Работа с заказчиками и участие в закупках по 44-ФЗ» и «Контроль и взаимодействие с органами власти». Кроме того, пройдут переговоры B2B.

Мероприятие состоится 20 апреля 2026 года в технопарке «Анкудиновка» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4.
Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69d4c887e010dbef01bc95f6.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который ведет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных