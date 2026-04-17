Нижегородские предприниматели приглашаются на тренинг по государственным и муниципальным закупкам Экономика

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в тренинге (18+) «Актуальные вопросы при проведении закупок по 44-ФЗ. Разбор спорных ситуаций».

Организаторами тренинга выступили министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, региональный центр «Мой бизнес» и технопарк «Анкудиновка» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Участие малого и среднего бизнеса в государственных и муниципальных закупках открывает дополнительные возможности для расширения рынка сбыта и устойчивого развития компаний. Для эффективной работы в этой сфере предпринимателям важно хорошо ориентироваться в требованиях законодательства, порядке проведения процедур и взаимодействии с заказчиками. На тренинге специалисты помогут разобрать типичные ошибки, рассмотрят спорные ситуации, и дадут практические рекомендации», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Запланированы обучающие блоки «Работа с заказчиками и участие в закупках по 44-ФЗ» и «Контроль и взаимодействие с органами власти». Кроме того, пройдут переговоры B2B.

Мероприятие состоится 20 апреля 2026 года в технопарке «Анкудиновка» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69d4c887e010dbef01bc95f6.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который ведет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.