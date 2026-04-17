Нижегородские компании приглашаются к участию в Дне поставщика по направлению "Строительство" Экономика

Нижегородские малые и средние предприятия смогут принять участие в Дне поставщика (18+), который состоится 21 апреля 2026 года. Главным заказчиком выступит ООО «Ле Монлид» (гипермаркет стройматериалов и товаров для дома «Лемана ПРО»).

Мероприятие проводит региональный центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Результаты работы строительной отрасли напрямую отражаются на качестве жизни людей. Для поддержания надлежащего качества строительных объектов важно развивать взаимодействие между заказчиками и производителями стройматериалов. Профильный День поставщика предоставляет такую возможность: региональные компании смогут представить свою продукцию потенциальному партнеру, обсудить требования и условия работы, а также задать вопросы по закупочным процедурам», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компания готова закупать у местных производителей стройматериалы, электрооборудование, инструменты, напольные покрытия, сантехнику, краски, отделочные материалы, осветительные приборы, а также кухонное и садовое оборудование. Также, она в поиске поставщиков услуг по строительству, отделке и монтажу.

Для нижегородских организаций будут организованы B2B и B2G переговоры с заказчиком, питч-сессия, а также презентация продукции.

На Дне поставщика выступят представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые расскажут о действующих в регионе инструментах государственной поддержки.

Участниками мероприятия могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, входящие в реестр МСП, зарегистрированные на территории Нижегородской области.

День поставщика состоится 21 апреля, начало в 10:00, по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, Технопарк Анкудиновка (зал Волга, 1 этаж). Чтобы стать участником, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес 52»: https://мойбизнес52.рф/events/ den-postavshchika-lemana-pro/, или подать заявку в центре «Мой бизнес».

Напомним, что 17 апреля 2026 года в технопарке «Анкудиновка» также состоится День поставщика по направлению «Ритейл», где потенциальным заказчиком выступит АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»). Узнать подробности и подать заявку можно на портале «Мой бизнес 52»: https://мойбизнес52.рф/events/ den-postavshchika-torgovoy- seti-magnit/

В 2026 году в Нижегородской области уже состоялось два Дня поставщика – для торговой сети «Детский мир» и департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. В мероприятиях приняло участие 126 нижегородских субъектов МСП. До конца года запланировано проведение еще шести Дней поставщика с участием компаний из сфер торговли, транспортных услуг и атомной промышленности.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

