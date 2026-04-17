Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

Нижегородские компании приглашаются к участию в Дне поставщика по направлению "Строительство"

16 апреля 2026 21:00 Экономика
Нижегородские компании приглашаются к участию в Дне поставщика по направлению Строительство

Фото: Максим Волков, нижегородский центр "Мой Бизнес"

Нижегородские малые и средние предприятия смогут принять участие в Дне поставщика (18+), который состоится 21 апреля 2026 года. Главным заказчиком выступит ООО «Ле Монлид» (гипермаркет стройматериалов и товаров для дома «Лемана ПРО»).

Мероприятие проводит региональный центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».  

«Результаты работы строительной отрасли напрямую отражаются на качестве жизни людей. Для поддержания надлежащего качества строительных объектов важно развивать взаимодействие между заказчиками и производителями стройматериалов. Профильный День поставщика предоставляет такую возможность: региональные компании смогут представить свою продукцию потенциальному партнеру, обсудить требования и условия работы, а также задать вопросы по закупочным процедурам», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компания готова закупать у местных производителей стройматериалы, электрооборудование, инструменты, напольные покрытия, сантехнику, краски, отделочные материалы, осветительные приборы, а также кухонное и садовое оборудование. Также, она в поиске поставщиков услуг по строительству, отделке и монтажу.

Для нижегородских организаций будут организованы B2B и B2G переговоры с заказчиком, питч-сессия, а также презентация продукции.

На Дне поставщика выступят представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые расскажут о действующих в регионе инструментах государственной поддержки.

Участниками мероприятия могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, входящие в реестр МСП, зарегистрированные на территории Нижегородской области.

День поставщика состоится 21 апреля, начало в 10:00, по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, Технопарк Анкудиновка (зал Волга, 1 этаж). Чтобы стать участником, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес 52»: https://мойбизнес52.рф/events/den-postavshchika-lemana-pro/, или подать заявку в центре «Мой бизнес».

Напомним, что 17 апреля 2026 года в технопарке «Анкудиновка» также состоится День поставщика по направлению «Ритейл», где потенциальным заказчиком выступит АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»). Узнать подробности и подать заявку можно на портале «Мой бизнес 52»: https://мойбизнес52.рф/events/den-postavshchika-torgovoy-seti-magnit/

В 2026 году в Нижегородской области уже состоялось два Дня поставщика – для торговой сети «Детский мир» и департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. В мероприятиях приняло участие 126 нижегородских субъектов МСП. До конца года запланировано проведение еще шести Дней поставщика с участием компаний из сфер торговли, транспортных услуг и атомной промышленности.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мой бизнес
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных