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Бизнес

Саровбизнесбанк ввел возможность выбора бонусных программ по премиальным картам

24 апреля 2017 12:05  [80] Бизнес

Саровбизнесбанк ввел возможность выбора бонусных программ по премиальным картам. Об этом сообщает пресс-служба банка 24 апреля 2017 года.

Согласно информации, с апреля при оформлении карты Саровбизнесбанка Visa Gold или Mastercard Gold PayPass клиенты могут выбрать карту со стандартными возможностями или дополнить ее бонусными программами: кэшбэком или начислением миль.

"Золотая карта с базовым пакетом позволит своему владельцу использовать все преимущества программ лояльности платежных систем Visa или Mastercard. При оплате такой картой можно получить скидки и специальные предложения в торговых сетях, ресторанах, на предприятиях сферы услуг", - говорится в сообщении.

"Тем, кто хочет сэкономить на ежедневных тратах, подойдет карта с кэшбэком. При оплате картой товаров и услуг на счет будет зачисляться 1% от суммы каждой покупки. Максимально клиент может вернуть на свой счет до трех тысяч рублей в месяц. Карта с начислением миль будет полезна путешественникам. За каждые потраченные по карте 30 рублей будет начислена одна миля. Накопленные мили можно обменивать на авиабилеты ведущих мировых и российских авиакомпаний", - отмечается в пресс-релизе.

"Банковская карта сегодня есть почти у каждого, но далеко не все используют весь их функционал, все преимущества. Между тем, просто выбрав карту, которая соответствует вашему образу жизни, вы можете получать скидки и бонусы в местах, которые часто посещаете, участвовать в розыгрышах призов", - рассказал вице-президент Саровбизнесбанка Алексей Ливен.

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