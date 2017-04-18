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Экономика

Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 5,4% в I квартале 2017 года

24 апреля 2017 17:05  [63] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 5,4% в I квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, в марте текущего года по сравнению с мартом 2016 года объем промпроизводства вырос на 7,3%. По информации министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за январь-март 2017 года составил 274,1 млрд рублей, темп роста к соответствующему периоду 2016 года составил 108,4%.

Напомним, объем промышленного производства в Нижегородской области за два месяца 2017 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Добывающие предприятия за этот период отгрузили товаров на 0,1 млрд рублей, обрабатывающие производства – на 148,2 млрд рублей, ресурсоснабжающие компании оказали услуг на 18,9 млрд рублей.

В 2016 году объем промышленного производства в регионе вырос на 5,5% по сравнению с данными за 2015 год. В общей сложности промышленность Нижегородской области в прошлом году произвела продукции на 1,2 триллиона рублей.

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