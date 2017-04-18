Альфа-Банк намерен оснастить бесконтактным интерфейсом Visa payWave около 15% банкоматной сети до конца 2017 года Бизнес

Альфа-Банк намерен оснастить бесконтактным интерфейсом Visa payWave около 15% банкоматной сети до конца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба банка 24 апреля 2017 года.

"Альфа-Банк первым в России начинает оснащать собственные банкоматы устройствами для поддержки операций для карт Visa с бесконтактным интерфейсом Visa payWave. До конца 2017 года технологию Visa payWave будет поддерживать около 15% всей банкоматной сети Альфа-Банка. Для удобства клиентов в каждом отделении будет установлен как минимум один банкомат с бесконтактным интерфейсом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время банк уже организовал работу 120 обновленных банкоматов с поддержкой технологии Visa payWave и в течение следующих трех месяцев планируется увеличить количество таких банкоматов до 180 устройств. Обслуживание клиентов в таком банкомате проходит быстрее благодаря ускорению времени считывания карты и упрощению меню. При этом обеспечение безопасности транзакций соответствует самым высоким стандартам с обязательным вводом ПИН-кода для всех операций, а карта остается в руках клиента.

"Альфа-Банк всегда стремится к тому, чтобы первым внедрять самые инновационные решения, которые упрощают жизнь клиентам. Использование бесконтактного интерфейса позволяет клиенту сэкономить не менее 50% времени на операции в банкомате и потратить его на что-то более приятное. Также мы рассматриваем данную технологию как основу к новым, еще более интересным функциям", - сказал начальник управления развития систем самообслуживания Альфа-Банка Максим Дарёшин.

Каждая транзакция по бесконтактному интерфейсу сопровождается передачей динамического CVV-кода, уникального для каждой операции. При пользовании бесконтактным банкоматом карту можно не доставать из бумажника, а приложить к считывателю сам бумажник. Таким образом, снижается риск компрометации платежных данных карты, размещенных на ее поверхности и перехвата передачи данных при транзакции.

"Бесконтактная технология Visa payWave обладает набором преимуществ, которые позволяют пользоваться платежными картами более быстрым и удобным способом, что способствует популярности бесконтактных платежей. Приятно отметить, что 95% держателей бесконтактных карт в России используют такой способ оплаты. Благодаря нашему совместному проекту с Альфа-Банком, мы сможем распространить использование этой современной технологии и на банкоматы", - отметил глава департамента по инновациям и развитию новых продуктов компании Visa в России Михаил Батуев.