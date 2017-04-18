Ростелеком организует для участников ВОВ возможность бесплатного общения по телефону в честь Дня Победы Бизнес

Ростелеком организует для участников Великой Отечественной войны возможность бесплатного общения по телефону в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба компании 24 апреля 2017 года.

"В честь Дня Победы "Ростелеком" традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Ветеранам войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений: внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ); междугородные звонки по России; международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Уточняется, что внутризоновые, междугородные и международные (в страны ближнего зарубежья) соединения общей продолжительностью до 100 минут по каждому направлению предоставляются в обоих расчетных периодах: с 25 по 30 апреля и с 1 по 10 мая 2017 года

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2017 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

"Традиционно в честь 9 мая наша компания представляет ветеранам возможность бесплатно пообщаться с родными и близкими, с участниками военных действий и тружениками тыла в других городах и странах. Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрого духа, любви родных и близких и только мирного неба! Сердечная благодарность и низкий поклон за ваши ратные и трудовые подвиги!", - сказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях "Почты России" при предъявлении соответствующих удостоверений.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.