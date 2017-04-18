Нижегородская полиция не нашла взрывчатку в здании ДК "ГАЗ" где проходит концерт группы "Машины времени" 24 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская полиция не нашла взрывчатку в здании ДК "ГАЗ" где проходит концерт группы "Машины времени" 24 апреля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, что сегодня вечером посетителей концерна пришлось эвакуировать из-за поступившего в дежурную часть полиции анонимного звонка о находящемся в здании ДК взрывчатом предмете. Отреагировав на звонок, правоохранители приехали в Дом культуры и организовали проведение процедур с привлечением кинологов, которые необходимы в данной ситуации.

По данным на 22:00 в ГУ МВД сообщили, что мероприятия по выявлению взрывчатого предмета в ДК завершились.

"Ничего подозрительного не обнаружили. Нашли мобильный телефон, возможно, его оставил кто-то из посетителей ДК, но телефон не представляет угрозы. В настоящее время концерт "Машины времени" продолжен", - сказал собеседник.

Концерт группы "Машина Времени" планировался сегодня в 19:00.