Матч Торпедо - Динамо
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Нижегородская детская команда "Торпедо " завоевала бронзу на "Кубке Газпром нефти". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В матче за третье место команда "Торпедо ", состоящая из игроков 2006 года рождения, нанесла поражение рижскому "Динамо" со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). По ходу встречи "автозаводская" команда изначально уступала в счете, но сумела переломить ситуацию.
"Ребята боролись. Латвийцы тоже были сильные соперники. Ключевой момент был, когда мы стали проигрывать. Партнеры завелись, тренер нас поругал, и мы переломили игру", - сказал один из авторов голов, игрок "Торпедо" Антон Силаев.
В составе нижегородцев заброшенными шайбами кроме Антона Силаева также отметились Роман Кожаров и Никита Симашов.
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