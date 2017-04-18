Нижегородская детская команда "Торпедо" завоевала бронзу на "Кубке Газпром нефти" Спорт

Матч Торпедо - Динамо Фото: ХК Торпедо

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородская детская команда "Торпедо " завоевала бронзу на "Кубке Газпром нефти". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В матче за третье место команда "Торпедо ", состоящая из игроков 2006 года рождения, нанесла поражение рижскому "Динамо" со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). По ходу встречи "автозаводская" команда изначально уступала в счете, но сумела переломить ситуацию.

"Ребята боролись. Латвийцы тоже были сильные соперники. Ключевой момент был, когда мы стали проигрывать. Партнеры завелись, тренер нас поругал, и мы переломили игру", - сказал один из авторов голов, игрок "Торпедо" Антон Силаев.

В составе нижегородцев заброшенными шайбами кроме Антона Силаева также отметились Роман Кожаров и Никита Симашов.