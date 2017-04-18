Сельхозпредприятия пяти районов Нижегородской области начали полевые работы по данным на 24 апреля Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сельхозпредприятия пяти районов Нижегородской области начали весенне-полевые работы по данным на 24 апреля 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства региона.

Согласно информации, подготовлено почвы под сев на площади 3,3 тысяч га. К севу приступили предприятия Арзамасского, Гагинского, Краснооктябрьского, Починковского и Шатковского районов. На 24 апреля посеяно 995 га яровых зерновых культур (ячмень, овес).

Также отмечается, что на весенне-полевые работы 2017 года планируется внести 23 тысячи тонн минеральных удобрений. В настоящее время сельхозтоваропроизводители области завезли 24 тысячи тонн или 104 %.

Напомним, нижегородский минсельхоз оценивает проведение весенне-полевых работ в 2017 году в 5,3 млрд рублей.