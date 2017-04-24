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Экономика

Нижегородская область в I квартале увеличила перечисления в доходы бюджетной системы РФ на 23%

25 апреля 2017 14:08  [76] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область в I квартале 2017 года увеличила перечисления в доходы бюджетной системы РФ на 23% по сравнению с тем же периодом 2016 года – до 106,4 млрд рублей. Об этом сообщает региональное управление Федерального казначейства.

Специалисты управления отмечают, что такие показатели роста доходов связаны, прежде всего, с увеличением суммы, перечисленной в федеральный бюджет. В январе-марте текущего года она составила 35,9 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

"Такой рост доходов связан с увеличением норматива распределения в федеральный бюджет поступлений от акцизов на нефтепродукты, а также с увеличением поступлений от уплаты утилизационного сбора и разовых платежей за пользование недрами", - пояснили в управлении.

Также сообщается, что в бюджет Нижегородской области в I квартале 2017 года поступило на 15% больше средств, чем в I квартале прошлого года - 26,1 млрд рублей.

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