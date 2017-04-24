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Бизнес

Иск о банкротстве Дивеевского мясокомбината в Нижегородской области поступил в суд

25 апреля 2017 14:24  [126] Бизнес
Арбитражный суд Нижегородской области

Арбитражный суд Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Иск о банкротстве Дивеевского мясокомбината - ОАО "Перспектива" (пос. Сатис, Дивеевский район, Нижегородская область) поступил в суд. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, заявление о признании должника банкротом подало ООО "Милкпро Урал" (Пермь) 19 апреля 2017 года. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось, что ОАО "Перспектива" имеет задолженность перед АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" в размере 8,1 млн рублей.

Напомним также, что в отношении собственника Дивеевского мясокомбината - ОАО "Ильиногорское" - в конце января 2017 года суд ввел процедуру наблюдения.

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