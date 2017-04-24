"Газпром газораспределение НН" отремонтировал оборудование нижегородских мемориалов "Вечный огонь" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалисты ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" выполнили ремонтные и профилактические работы на 23 мемориальных комплексах "Вечный огонь" в городах и районных центрах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании 25 апреля 2017 года.

Работы проведены в рамках Всероссийской акции "Священный долг. Вечная память", инициированной ООО "Газпром межрегионгаз".

Газовики выполнили техническое обслуживание газовых горелок, чистку форсунок, подводящих трубок и запорной арматуры, осмотр трассы газопровода, по которой осуществляется газоснабжение, а также провели уборку прилегающих к мемориалам территорий.

"Мы ежегодно проводим работу по подготовке мемориалов "Вечный огонь". Все они успешно функционируют, и наши специалисты готовы обеспечить их дальнейшую надёжную работу", - сказал главный инженер ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Александр Доновский.

СПРАВКА:

"Священный долг. Вечная память" - всероссийский проект группы "Газпром межрегионгаз", стартовавший в 2015 году к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта газораспределительные организации ежегодно, ко Дню Победы проводят техническое обслуживание систем газоснабжения мемориалов с Вечным огнем. Работы сопровождаются уборкой и благоустройством прилегающих к мемориальным комплексам территорий. В ряде случаев выполняется ремонт памятников и обелисков.