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Бизнес

Альфа-Банк открыл в Нижнем Новгороде первый офис нового формата на ул.Горького

25 апреля 2017 16:57  [40] Бизнес

Альфа-Банк открыл в Нижнем Новгороде первый офис нового формата на ул.Горького. Об этом сообщает пресс-служба банка 25 апреля 2017 года.

Согласно информации, кредитно-кассовый офис "Горьковский" Альфа-Банка переместился с ул. Большой Покровской на другую сторону площади Горького, в новое помещение около станции метро (ул. Максима Горького, дом 140), и сменил формат.

Теперь офис занимает площадь в 250 кв м. "Но это не единственный плюс обновленного отделения. В ККО "Горьковский" реализован проект создания комфортной атмосферы для клиентов различных сегментов – как физических лиц, так и предпринимателей. Для этого помещение четко спланировано и зонировано с учетом потребностей клиентов. Для массовых операций в зале расположены пять стоек специалистов, где посетитель может присесть и решить финансовые вопросы. Еще два места отведены для общения клиентов с финансовыми консультантами. Клиенты VIP-сегмента получают обслуживание в отдельном приватном помещении. В зале также предусмотрены зоны, где можно освоить удаленные каналы обслуживания, а поможет в этом менеджер по сервису", - отмечается в сообщении.

В трех банкоматах, оснащенных функцией ресайклинга (самоинкассации), доступно снятие наличных, пополнение карт, проведение платежей и прочие операции, включая сдачу крупных сумм наличной выручки для юридических лиц и предпринимателей. Устройства работают в круглосуточном режиме. В часы, когда офис закрыт, зона самообслуживания просто отделяется от основного помещения стеклянной стеной. В офисе работает бесплатный канал WI-FI для подключения к сети Интернет.

Для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей расширена зона обслуживания, где к их услугам – вся линейка продуктов Альфа-Банка для бизнеса: открытие расчетного счёта, оформление зарплатного проекта, многочисленные нефинансовые сервисы для предпринимателей, консультации специалистов по операциям в сфере кредитования и лизинга.

Частным лицам ККО "Горьковский" предлагает весь спектр финансовых возможностей банка: и кредиты наличными, и кредитные карты, и пакеты услуг, и депозиты. Вниманию VIP-клиентов будут предложены рублево-валютные операции, консультации по портфельным инвестициям, персональный менеджер.

"Новый формат офиса обеспечит равномерное распределение клиентского потока и позволит создать более комфортную атмосферу для клиентов, число которых постоянно растёт. Уверен, просторное, светлое, функциональное и технологически оснащенное отделение с ярким эргономичным дизайном понравится нижегородцам и сделает их общение с банком приятным", - отметил директор по розничному бизнесу Нижегородского филиала Сергей Нагайцев.

"Число клиентов Альфа-Банка в Нижнем Новгороде постоянно увеличивается. Растет поток предпринимателей, выбирающих "Альфу" своим основным банком для ежедневных расчетов и операций, а также для кредитования своего бизнеса. Мы рады видеть клиентов в нашем новом допофисе "Покровский" по адресу ул. Максима Горького, 140", - подчеркнула директор по массовому бизнесу филиала "Нижегородский" Светлана Булгакова.

Офис будет работать шесть дней в неделю – с понедельника по субботу с 9 утра до 20 вечера без обеденного перерыва. Зона банкоматов открыта для клиентов банка круглосуточно без выходных.

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Теги:
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