Нижегородский драмтеатр получил приз в номинации "За лучший актерский ансамбль" на фестивале в Кинешме Культура и отдых

Сцена из спектакля Павел I Фото: Театр драмы им. М.Горького

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский драмтеатр получил приз в номинации "За лучший актерский ансамбль" на фестивале в Кинешме. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского, который является организатором фестиваля.



По словам директора театра Натальи Сурковой, театральный фестиваль "Горячее сердце" собрал высокопрофессиональные коллективы из разных городов России.



"Нижегородский театр привез очень интересный спектакль, поэтому удостоился такой номинации. Мы рады сотрудничать с вашим коллективом и надеемся, что это будет не последний визит", - отметила собеседница агентства.



Фестиваль проходил с 17 по 25 апреля 2017 года. В рамках программы было представлено 10 спектаклей от театров России и ближнего зарубежья.



Напомним, что фестиваль "Горячее сердце" проходит в Кинешме раз в два года. Фестиваль посвящён наследию русской классической драматургии. На состоявшемся фестивале Нижегородский театр драмы им. М. Горького представил постановку "Павел I".