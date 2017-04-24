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Бизнес

Альфа-Банк организовал выпуск облигаций ТМК

25 апреля 2017 19:04  [52] Бизнес

АО "Альфа-Банк" организовало выпуск облигаций "Трубной металлургической компании". Об этом сообщает пресс-служба банка 25 апреля 2017 года.

Сегодня завершается размещение биржевых облигаций ПАО "Трубная Металлургическая Компания" серии БО-06 общим объемом 5 млрд рублей. Ставка купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых. Оферта по выпуску предполагается через три года.

Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне 10,10%-10,40% годовых. В ходе размещения маркетинговый диапазон четыре раза пересматривался в сторону снижения.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям "ТМК". Общий спрос на облигации составил более 18 млрд рублей, было подано более 60 заявок. В итоговой книге заявок зафиксировано 47 уникальных имен инвесторов.

"Мы высоко оцениваем результаты размещения. Продемонстрированный спрос подтверждает восприятие ТМК как устойчивого бизнеса, одного из мировых лидеров в сфере трубного производства", - отметила финансовый директор ПАО "ТМК" Марина Керч.

"Эта сделка стала уже второй совместной работой Альфа-Банка и ТМК на российском долговом рынке. В этот раз, как и ранее, удалось добиться значительного интереса со стороны инвесторов: рыночный спрос более чем в три раза превысил итоговый объем выпуска. Мы надеемся на продолжение совместной работы с компанией по всему спектру банковских продуктов", - отметил вице-президент управления по работе с предприятиями металлургии и транспорта Альфа-Банка Антон Доброгаев.

Организаторами размещения выступили АО "Альфа-Банк" совместно с ООО "АТОН", АО "ВТБ Капитал" и ПАО "Совкомбанк".

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