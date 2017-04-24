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Бизнес

Ростелеком организовал видеоконференцсвязь для представителей стран-участниц международного фестиваля "Арт-футбол"

25 апреля 2017 19:07  [49] Бизнес

Фото: Ростелеком

Ростелеком организовал сеанс видеоконференцсвязи для представителей благотворительных и добровольческих организаций стран-участниц международного футбольно-музыкального фестиваля "Арт-футбол". Об этом сообщает пресс-служба компании 25 апреля 2017 года.

В мероприятии приняли участие социально ориентированные некоммерческие организации и волонтерские объединения Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Астрахани и Тобольска. Также там присутствовали специалисты в области медицины, культуры, спорта, благотворительности и волонтерской деятельности из России, Турции, Казахстана и Италии.

В Нижнем Новгороде на видеоконференции собрались представители студенческих коллективов ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж" и Нижегородского филиала ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II", а также Молодёжной общественной организации Арзамаса "Наше Время".

Видеоконференция прошла в рамках реализуемой Фондом "Под флагом добра" с 2016 года программы "Содействие развитию центров волонтерского движения "Под флагом Доброй Воли!" в регионах РФ на площадках СОНКО" при поддержке министерства экономического развития РФ.

В программе конференции региональные представители волонтерских и некоммерческих организаций поделились своим опытом реализации социальных проектов и программ. В мероприятии приняли участие более 140 человек из 21 социально ориентированной организации.

Наталья Давыдова, директор Фонда выразила признательность всем руководителям СОНКО и волонтерам - участникам конференции и предложила внести представленные социальные проекты в список участников второго этапа Всероссийского конкурса проектов и программ "Флаг Добра", который фонд проводит в 2017 году.

"Ростелеком неоднократно проводил видеоконференцсвязь для представителей благотворительных и добровольческих организаций. Подобные мероприятия способствуют расширению географии волонтерских проектов, привлечению новых участников в области здравоохранения, культуры и спорта", - сказала руководитель социальной политики и специальных проектов департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком" Наталья Белошицкая.

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