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Общество

Нижегородская администрация и горожане планируют высадить более 700 деревьев весной 2017 года

26 апреля 2017 09:24  [52] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородская администрация и горожане планируют высадить более 700 деревьев весной 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации 26 апреля.

Согласно информации, в настоящее время на территории города посадка деревьев и кустарников осуществляется в рамках комплексного благоустройства микрорайонов, за счет компенсационного озеленения путем посадки деревьев ценных пород взамен уничтоженных, а также в рамках акций, проводимых активными гражданами, депутатами и различными организациями.

Как пояснили в департаменте, в весенний период 2017 года администрация Нижнего Новгорода планирует произвести на территории города посадку 748 саженцев деревьев. В том числе в рамках межконфессионального субботника 29 апреля будет посажено 10 саженцев на аллее дружбы городов-побратимов, в сквере Жукова будет высажено 10 декоративных кустарников.

В Канавинском районе запланирована посадка 245 саженцев деревьев в рамках компенсационного озеленения, в том числе около 50 деревьев будет высажено в сквере Победы, на улице Пролетарской в районе домов №9и №10 - 46 декоративных деревьев. В Ленинском районе запланированы компенсационные посадки 27 деревьев, из которых 15 штук уже посажены. В Сормовском районе на территории школ, детских дошкольных учреждений, домоуправляющих компаний запланировано высадить 298 деревьев.

По состоянию на 21 апреля посажено 70 деревьев.

Напомним также, что нижегородская Дума намерена предложить облправительству изменить методику расчета компенсаций при уничтожении деревьев.

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