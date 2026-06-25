Пять автобусов изменят маршруты из-за концерта Басты в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 27 июня временно скорректируют движение общественного транспорта из-за проведения концерта рэпера Басты (16+). Об этом сообщили в ЦРТС.

Изменения связаны с тем, что с 14:00 до 23:00 будет перекрыто движение по улице Бетанкура на участке от Мещерского бульвара до улицы Самаркандской в сторону Волжской набережной. Также будет ограничен проезд по улице Самаркандской — от улицы Бетанкура до дома № 26 по направлению к Канавинскому мосту.

Из-за этого автобусы № 7, 18, 24 и 160 направят по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Должанской и Керченской. В обратную сторону они будут курсировать по привычной схеме.

Маршрут № 74 в направлении Канавинского моста пройдет по улицам Мурашкинской, Должанской и Керченской. В обратном направлении его путь останется без изменений.

Ранее сообщалось, что в связи с концертом будет продлена работа метрополитена в ночь с 27 на 28 июня.