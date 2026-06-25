Канадец Фейнстра столкнулся с выгоранием из‑за языкового барьера Общество

Фото: Александр Воложанин

Многодетная семья Фейнстра, обосновавшаяся в российском регионе, не так давно вернулась из длительной поездки на родину. Глава семьи Аренд записал откровенное видео на своем YouTube-канале, в котором признался, что восстановление после путешествия дается ему крайне тяжело.

Напомним, в декабре 2025 года Фейнстра впервые почти за два года жизни в России отправились в отпуск на родину. Сначала семья навестила родственников в Канаде, а затем отправилась в путешествие по США на автодоме. Вернулись канадцы в конце апреля.



По словам мужчины, с момента возвращения его не покидает чувство сильной перегруженности и выгорания. Он объяснил это колоссальным объемом информации, которую приходится осмысливать и принимать в процессе адаптации к жизни в новой стране.



Сложность заключается в новизне всего вокруг и стремлении семьи как можно быстрее запустить собственное дело. Аренд отметил, что их бизнес-инициативы во многом уникальны для российских реалий, из-за чего даже государственные органы не всегда могут оперативно дать ответ.

«Мы очень быстро движемся вперёд. А потом я оглядываюсь и понимаю, что они за нами не поспевают. Поэтому многое из того, что мы сделали, до сих пор не обязательно одобрено или зарегистрировано так, как должно быть», — пояснил он, добавив, что постоянная неопределенность давит психологически.

Однако главным вызовом, который выматывает сильнее всего, остается языковой барьер. Фейнстра рассказал, что намеренно старается обходиться без онлайн-переводчика, чтобы быстрее освоить русский язык.

«Так утомительно — пытаться думать на языке, которого ты не знаешь, и пытаться выразить себя», — признался глава семьи.

Свое состояние он сравнил с маленьким ребенком, который знает, чего хочет, но не может объяснить.

«Многие дни я возвращаюсь домой совершенно опустошённым. Это не физическая нагрузка — это именно умственное истощение», — сказал он.

Несмотря на все трудности, канадец убежден, что отказ от «костыля» в виде переводчиков — необходимая практика.

Помимо языковых сложностей, добавляется и финансовая неопределенность. Аренд рассказал, что с радостью платил бы налоги, но до сих пор не разобрался с этим механизмом, так как бизнес пока не приносит дохода.

«Пока что мы просто тратим деньги — деньги, которые заработали и с которых уже заплатили налоги, — и теперь инвестируем их здесь, в России», — отметил он.

Несмотря на накопившуюся усталость, семья не намерена останавливаться. Фейнстра заявил, что они продолжают двигаться вперед и верят, что смогут со всем справиться.

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