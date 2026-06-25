Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 июня 2026 17:24
Пять автобусов изменят маршруты из-за концерта Басты в Нижнем Новгороде
25 июня 2026 17:09
Запрет вейпов в Нижегородской области не будут переносить
25 июня 2026 16:53
Правила переселения при КРТ уточнили в Нижегородской области
25 июня 2026 16:21
«Это информационная война»: эксперты раскритиковали удаление VK из App Store
25 июня 2026 16:19
Канадец Фейнстра столкнулся с выгоранием из‑за языкового барьера
25 июня 2026 16:03
Беспилотные трамваи запустят в Нижнем Новгороде в рамках эксперимента
25 июня 2026 15:32
Эксклюзив
Цифровую аналитическую платформу статистики внедрят в России в 2027 году
25 июня 2026 14:27
Евгений Люлин посетил индустриальный парк «Великий камень»
25 июня 2026 14:25
Емкостные сооружения осушают на НСА перед началом II этапа реконструкции
25 июня 2026 14:09
Карантин по бешенству вели в Ленинской Слободе в Кстове
Общество

Канадец Фейнстра столкнулся с выгоранием из‑за языкового барьера

25 июня 2026 16:19 Общество
Канадец Фейнстра столкнулся с выгоранием из‑за языкового барьера

Фото: Александр Воложанин

Многодетная семья Фейнстра, обосновавшаяся в российском регионе, не так давно вернулась из длительной поездки на родину. Глава семьи Аренд записал откровенное видео на своем YouTube-канале, в котором признался, что восстановление после путешествия дается ему крайне тяжело.

Напомним, в декабре 2025 года Фейнстра впервые почти за два года жизни в России отправились в отпуск на родину. Сначала семья навестила родственников в Канаде, а затем отправилась в путешествие по США на автодоме. Вернулись канадцы в конце апреля.

По словам мужчины, с момента возвращения его не покидает чувство сильной перегруженности и выгорания. Он объяснил это колоссальным объемом информации, которую приходится осмысливать и принимать в процессе адаптации к жизни в новой стране.

Сложность заключается в новизне всего вокруг и стремлении семьи как можно быстрее запустить собственное дело. Аренд отметил, что их бизнес-инициативы во многом уникальны для российских реалий, из-за чего даже государственные органы не всегда могут оперативно дать ответ.

«Мы очень быстро движемся вперёд. А потом я оглядываюсь и понимаю, что они за нами не поспевают. Поэтому многое из того, что мы сделали, до сих пор не обязательно одобрено или зарегистрировано так, как должно быть», — пояснил он, добавив, что постоянная неопределенность давит психологически.

Однако главным вызовом, который выматывает сильнее всего, остается языковой барьер. Фейнстра рассказал, что намеренно старается обходиться без онлайн-переводчика, чтобы быстрее освоить русский язык.

«Так утомительно — пытаться думать на языке, которого ты не знаешь, и пытаться выразить себя», — признался глава семьи.

Свое состояние он сравнил с маленьким ребенком, который знает, чего хочет, но не может объяснить.

«Многие дни я возвращаюсь домой совершенно опустошённым. Это не физическая нагрузка — это именно умственное истощение», — сказал он.

Несмотря на все трудности, канадец убежден, что отказ от «костыля» в виде переводчиков — необходимая практика.

Помимо языковых сложностей, добавляется и финансовая неопределенность. Аренд рассказал, что с радостью платил бы налоги, но до сих пор не разобрался с этим механизмом, так как бизнес пока не приносит дохода.

«Пока что мы просто тратим деньги — деньги, которые заработали и с которых уже заплатили налоги, — и теперь инвестируем их здесь, в России», — отметил он.

Несмотря на накопившуюся усталость, семья не намерена останавливаться. Фейнстра заявил, что они продолжают двигаться вперед и верят, что смогут со всем справиться.

Ранее иностранные блогеры рассказали, чем их поразила Нижегородская область.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Иностранцы Многодетные семьи Семья Фейнстра
Поделиться:
Новости по теме
23 июня 2026 07:00
Эксклюзив
Стало известно, появится ли деревня для европейцев в Нижегородской области
08 января 2026 10:02
Семья Фейнстра рассказала о двух годах жизни в Нижегородской области
10 ноября 2025 19:20
Канадец Фейнстра высказался о сбоях интернета в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных