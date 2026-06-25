Запрет вейпов в Нижегородской области не будут переносить Общество

Фото: Максим Герасимов

Сроки введения запрета на оборот вейпов в Нижегородской области переносить не планируют. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Ранее на сайте правительства области для оценки регулирующего воздействия разместили законопроект, который предлагал изменить дату вступления в силу закона о дополнительных мерах по охране здоровья граждан от табачного дыма и никотинсодержащей продукции. Документ предусматривал перенос срока на 1 марта 2027 года.

В министерстве подчеркнули, что ограничения начнут действовать, как и было запланировано, с 1 сентября 2026 года.

«Документ, в котором прописан иной срок — некорректный, он был опубликован по ошибке», — сообщили в минэкономики.

Напомним, в конце мая депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали законопроект о запрете розничной торговли вейпами, жидкостями к ним и другими устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Согласно документу, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

А в начале июня Государственная дума приняла федеральный закон, согласно которому регионы смогут вводить запрет с 1 марта 2027 года.

Кроме того, в регионе хотят установить штрафы за продажу вейпов — их размер может достигать одного миллиона рублей.