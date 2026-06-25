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Общество

Более 1800 школьников узнали о карьерных перспективах на предприятиях «Эн+ Тепло Волга»

25 июня 2026 17:49 Общество
Более 1800 школьников узнали о карьерных перспективах на предприятиях «Эн+ Тепло Волга»

Фото: пресс-служба Эн+ Тепло Волга

Более 1800 школьников и их родителей узнали о престиже энергетических профессий, гарантиях трудоустройства и карьерных перспективах от одного из лидеров энергетической отрасли — Эн+.

Компания «Эн+ Тепло Волга» подвела итоги профориентационной работы за прошедший учебный год. HR-специалисты компании провели более 20 профориентационных мероприятий, в которых приняли участие почти 2000 человек. Главная цель кампании — познакомить с работой энергетиков и зажечь сердца будущих абитуриентов и молодых специалистов, доказав, что профессия — это фундамент технологического лидерства страны и путь к успешной, стабильной карьере.

География и форматы встреч разнообразные: от участия в масштабных ярмарках вакансий в Нижегородской области и соседних регионах, до интерактивных уроков для детей и диалогов с родительским сообществом.

Энергетика сегодня — это высокотехнологичная отрасль, где ценятся инженерные умы и ответственность. Сделать первый шаг к профессии мечты выпускники школ могут уже сегодня, не уезжая из региона. Получить востребованную профессию энергетика можно в Нижегородском техникуме городского хозяйства и предпринимательства, в Институте электроэнергетики НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Кстати, приоритет при выборе специальности и места будущей работы школьники по совету взрослых отдают предприятиям, обеспечивающим уверенность в завтрашнем дне.

«Вопросы мотивации и социальных гарантий — одни из самых популярных, которые задают на подобных встречах, — поделилась директор по персоналу ООО „Эн+ Тепло Волга“ Ольга Дворцова — Мы готовы предложить талантливым ребятам не просто интересную работу, а четкую траекторию развития. Компания предоставляет целевые договоры на обучение, гарантирует оплачиваемую практику и последующее трудоустройство. Также у студентов есть уникальная возможность принять участие в Стипендиальной программе компаний Эн+ и РУСАЛ. Помимо этого, для сотрудников компании действуют бонусы и льготы: компенсация стоимости обучения в вузах, ДМС, скидки на занятия спортом в ФОКах, санаторно-курортное лечение, скидки до 90% на оплату летнего отдыха детей и многое другое».

Предприятия «Эн+ Тепло Волга» обеспечивают теплом, электроэнергией и горячей водой более 400 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода. Коллектив ресурсоснабжающих организаций — почти 1500 человек — активно участвует в корпоративных мероприятиях от Рабочего и Молодежного советов, в городских и региональных спортивных, культурных акциях.

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Теги:
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