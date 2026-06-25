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Общество

Экономист объяснил, что делать вкладчикам при снижении ставок по депозитам

25 июня 2026 17:39 Общество
Экономист объяснил, что делать вкладчикам при снижении ставок по депозитам

В 20 крупнейших российских банках впервые за год средняя ставка по двухлетним депозитам опустилась ниже 11%. Это произошло после того, как Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Кредитные организации начали корректировать условия по депозитам. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ставок.

Согласно индексу вкладов «Финуслуг», средняя ставка по двухлетним депозитам на 22 июня составила 10,97%. Это минимальное значение с декабря 2025 года, когда показатель был зафиксирован на уровне 10,94%. По сравнению с предыдущим днём, 19 июня, доходность двухлетних вкладов снизилась на 0,03 процентного пункта. Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках составила:

  • 13,42% по депозитам на три месяца;
  • 12,97% по депозитам на шесть месяцев;
  • 12,27% по годовым депозитам;
  • 11,16% по депозитам на полтора года;
  • 10,97% по двухлетним депозитам;
  • 10,69% по трехлетним депозитам.

По информации «Финуслуг», реакция банков на решение ЦБ была оперативной. Две кредитные организации из топ-20 снизили ставки по двухлетним депозитам на 0,25 процентного пункта. Остальные банки также корректировали свои условия, уменьшая доходность на 0,12−0,30 процентного пункта.

Тенденция к снижению доходности депозитов началась раньше июньского заседания Банка России. Уже в апреле средняя ставка по трёхмесячным депозитам снизилась на 0,24 пункта, по вкладам на полтора года — на 0,23 пункта, а по двухлетним — на 0,21 пункта. Годовые депозиты практически не изменились. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках во второй декаде июня составила 12,86%, что на 0,92 процентного пункта ниже, чем в декабре 2024 года.

На 24 июня средняя ставка по вкладам в крупнейших банках на сумму от 100 тысяч рублей составила:

  • на один месяц — 11,23%;
  • на три месяца — 12,10%;
  • на шесть месяцев — 11,70%;
  • на один год — 10,55%;
  • на три года — 8,89%.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с 360.ru объяснил снижение ставок действиями Банка России.

«Ставки по депозитам зависят от ключевой ставки, которая сейчас снижается. Это нормальный механизм регулирования денежной массы», — отметил он. Кульбака добавил, что снижение ставок будет постепенным, но с разной скоростью в зависимости от стратегии банков.

Эксперт также отметил, что в настоящее время банки предлагают наиболее выгодные условия по краткосрочным депозитам, тогда как долгосрочные вклады приносят значительно меньший доход. Причём кредитные организации уже учитывают в своих прогнозах дальнейшее снижение ключевой ставки.

«Высокие ставки на короткие периоды означают, что банки в своей стратегии понимают, что ставки и дальше будут снижаться. Значит, брать под нынешние высокие проценты на долгий срок им просто невыгодно», — прокомментировал он.

Напомним, 19 июня Банк России снизил ключевую ставку до 14,25%, что оказалось более осторожным шагом, чем ожидали аналитики. Тем не менее, это уже девятое смягчение с лета 2025 года, общее снижение составило 6,75 п. п. Ключевая ставка влияет на кредиты и депозиты. ЦБ будет оценивать снижение ставки по инфляции, инфляционным ожиданиям и рискам. Рост цен замедлился, но остаётся в пределах 4−5% в год. Кредитование ускорилось, бюджетная политика может быть стимулирующей. Следующее заседание по ключевой ставке — 24 июля.

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Теги:
Банки вклады ключевая ставка
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