Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
29 октября 2025 18:43
Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
03 октября 2025 20:16
Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26
Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13
Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11
Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03
Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45
Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33
Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19
Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54
Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Общество
25 июня 2026 17:24
Пять автобусов изменят маршруты из-за концерта Басты в Нижнем Новгороде
25 июня 2026 17:09
Запрет вейпов в Нижегородской области не будут переносить
25 июня 2026 16:53
Правила переселения при КРТ уточнили в Нижегородской области
25 июня 2026 16:21
«Это информационная война»: эксперты раскритиковали удаление VK из App Store
25 июня 2026 16:19
Канадец Фейнстра столкнулся с выгоранием из‑за языкового барьера
25 июня 2026 16:03
Беспилотные трамваи запустят в Нижнем Новгороде в рамках эксперимента
25 июня 2026 15:32
Эксклюзив
Цифровую аналитическую платформу статистики внедрят в России в 2027 году
25 июня 2026 14:27
Евгений Люлин посетил индустриальный парк «Великий камень»
25 июня 2026 14:25
Емкостные сооружения осушают на НСА перед началом II этапа реконструкции
25 июня 2026 14:09
Карантин по бешенству вели в Ленинской Слободе в Кстове
Общество

«Это информационная война»: эксперты раскритиковали удаление VK из App Store

25 июня 2026 16:21 Общество
«Это информационная война»: эксперты раскритиковали удаление VK из App Store

25 июня компания Apple убрала из App Store несколько сервисов группы VK. Приложения стали недоступны для загрузки и обновления на устройствах iOS.

Среди удалённых сервисов — «VK Видео», «VK Музыка» и «VK Мессенджер».

Ситуацию прокомментировал первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. По его мнению, подобные действия со стороны Apple выглядят хаотичными и способны подорвать доверие российских пользователей.

Депутат подчеркнул, что компания не должна прикрываться «эфемерными санкциями», поскольку VK не фигурирует в санкционных списках, что, по его словам, известно в том числе международным юристам.

«Думаю, компании следует объясниться: почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам, сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным. Это в чистом виде информационная война. Действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора», — заявил Горелкин.

Медиаменеджер Георгий Лобушкин также высказался по поводу удаления приложений и усомнился в трактовке «цифровой свободы» по версии Apple, подчеркнув, что на практике корпорация просто оставляет за собой право по своему усмотрению удалять неугодные сервисы.

«Вы ощущаете, что ваш телефон ваш? Нет, всё в нём — это подписка. И в этой подписке именно они решают, какими сервисами пользоваться и какие компании имеют право присутствовать на вашем устройстве», — отметил Лобушкин, назвав ситуацию «цифровым гулагом».

Он добавил, что пользователи, по его оценке, не получают прозрачных объяснений, поскольку компания, вероятно, вновь сошлётся на «санкции». В такой модели, считает медиаменеджер, судьба приложений зависит от решений частной корпорации, а гарантии и предсказуемость отсутствуют.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет Социальные сети
Поделиться:
Новости по теме
19 июня 2026 16:57
Смартфоны россиян внесут в единую базу IMEI: что это такое и чем грозит?
04 июня 2026 17:49
Apple блокирует своим пользователям уведомления от «Макса»
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных