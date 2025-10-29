«Это информационная война»: эксперты раскритиковали удаление VK из App Store Общество

25 июня компания Apple убрала из App Store несколько сервисов группы VK. Приложения стали недоступны для загрузки и обновления на устройствах iOS.

Среди удалённых сервисов — «VK Видео», «VK Музыка» и «VK Мессенджер».

Ситуацию прокомментировал первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. По его мнению, подобные действия со стороны Apple выглядят хаотичными и способны подорвать доверие российских пользователей.

Депутат подчеркнул, что компания не должна прикрываться «эфемерными санкциями», поскольку VK не фигурирует в санкционных списках, что, по его словам, известно в том числе международным юристам.

«Думаю, компании следует объясниться: почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам, сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным. Это в чистом виде информационная война. Действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора», — заявил Горелкин.

Медиаменеджер Георгий Лобушкин также высказался по поводу удаления приложений и усомнился в трактовке «цифровой свободы» по версии Apple, подчеркнув, что на практике корпорация просто оставляет за собой право по своему усмотрению удалять неугодные сервисы.

«Вы ощущаете, что ваш телефон ваш? Нет, всё в нём — это подписка. И в этой подписке именно они решают, какими сервисами пользоваться и какие компании имеют право присутствовать на вашем устройстве», — отметил Лобушкин, назвав ситуацию «цифровым гулагом».

Он добавил, что пользователи, по его оценке, не получают прозрачных объяснений, поскольку компания, вероятно, вновь сошлётся на «санкции». В такой модели, считает медиаменеджер, судьба приложений зависит от решений частной корпорации, а гарантии и предсказуемость отсутствуют.