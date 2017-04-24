"Эксперты: улица Рождественская рискует остаться без весенне-летних фестивалей" – анонс газеты "Нижегородский Рабочий" Общество

"Эксперты: улица Рождественская рискует остаться без весенне-летних фестивалей" – анонс номера газеты "Нижегородский Рабочий" от 26 апреля 2017 года.

Улица Рождественская рискует остаться без весенне-летних фестивалей. В проекте "Рождественская сторона" в очередной раз поменялся руководитель, сайт проекта не работает, и новостей о том, какие мероприятия ожидаются на одной из самых популярных городских локаций на майские праздники и в летний период, нижегородцы не находят. Новый руководитель проекта Кирилл Карташев подтвердил в соцсетях свое назначение, сообщив, что "В настоящий момент разрабатывается концепция дальнейшего развития "Рождественской стороны", однако МАУК продолжает работать в штатном режиме". "Есть опасения, что предстоящим летом улица Рождественская останется вообще без мероприятий, ведь один из самых сложных моментов подготовки любого фестиваля - это согласование его проведения с силовыми структурами, - говорит пресс-атташе культурного центра "Рекорд" Светлана Кукина. - Им нужно не только знать место проведения мероприятия, но и рассредоточить соответствующим образом силы. И по большому счету, лето полицией и другими структурами уже "расписано". Поэтому какой бы блестящей ни была концепция, которую представит новое руководство "Рождественской стороны", июньские мероприятия, скорее всего, ему уже не согласуют". Подробности в статье Максима Егорова.

1 мая газете "Нижегородский рабочий" исполнится 85 лет! Накануне юбилея журналисты издания побеседовали с ветераном "НР" Владимиром Викторовичем Алексеевым. Он пришел работать в газету "Горьковский рабочий" в 1974 году, начинал журналистом, ушел на пенсию в должности заместителя главного редактора. В 80-е годы прошлого века газета "Горьковский рабочий" была популярным изданием. Долгое время распространялась только в розницу, подписаться можно было, только… имея талончик! Их выдавали сотрудникам редакции для поощрения нештатных авторов. Тем не менее, тираж газеты доходил до 200 тысяч экземпляров, из киосков ее разбирали мгновенно. "НР" всегда много писал о рабочих. "Мы собирали в редакции зачинателей стахановского движения. Много интересного о том, как начиналось 40 лет назад стахановское движение на Автозаводе, рассказал Герой Социалистического Труда Александр Харитонович Бусыгин", - вспоминает Владимир Алексеев. Он также рассказал, что газетой руководил "Иван Грозный", что с редакцией "Рабочего" всегда дружили поэты и писатели, и что за потерю читательского письма сотрудника могли уволить! Подробности в материале Яны Ляминой.

Титул Классный руководитель года-2017 в Нижнем Новгороде завоевала Татьяна Орешкова из школы №22. Причем Татьяна Георгиевна ведет сразу два класса – 2Б и 3Б. И тем не менее, ей удается и выстроить учебный процесс, и организовать детям полезный досуг, и завоевать их любовь. Родители школяров также превозносят педагога. Хотя Татьяна Георгиевна поручает детям довольно серьезные и непростые задания: школьники мастерят поделки для детишек из Сирии, выступают с концертами в больницах, сами убирают школьную территорию. Но именно этот физический и моральный труд делает их отзывчивыми, не капризными, способными сопереживать другим людям. Подробности в материале Яны Ляминой.

Также в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий" - полное расписание движения пригородных поездов на летний период 2017 года.