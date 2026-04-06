06 апреля 2026 17:09 Общество
Турнир по киберспорту провели для нижегородцев-ветеранов СВО

Фото: соцсети Евгения Чинцова

Турнир по киберспорту "Мир Танков" (18+) для ветеранов СВО прошел в Нижегородской области. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов. 

По его словам, мероприятие организовали энтузиасты добровольного спортивного общества "Заря". В нем участвовали и участники программы "Герои. Нижегородская область". 

Евгений Чинцов отметил важное значение турнира для реабилитации ветеранов СВО. Он подчеркнул, что сегодня киберспорт — это уже полноценный спорт с азартом, яркими эмоциями, командным взаимодействием и дисциплиной. 

"Такие соревнования становятся не только площадкой для общения и самореализации, но и важной частью реабилитации, восстановления и возвращения к активной жизни для наших героев", - написал он.

Также Чинцов рассказал, что впервые попробовал себя в киберспорте. По его признанию, это оказалось совсем не просто: необходимы полная концентрация, быстрая реакция и серьезная подготовка.

Ранее сообщалось, что в конце марта в Нижегородской области стартовала первая Спартакиада ветеранов боевых действий. Она продлится до конца ноября. 

