Высокий сезон в Азии: куда поехать и сколько это стоит Общество

С приходом апреля начинается активный туристический сезон на популярных курортах Азии. Спрос на отдых растёт, что приводит к увеличению цен.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, апрель — это переходный месяц для многих азиатских курортов. На Бали и восточном побережье Малайзии уже начинается сухой сезон, что привлекает туристов. В Нячанге также наблюдается рост цен на отдых. На Фукуоке и Хайнане высокий сезон достигает своего пика в апреле-мае. Несмотря на то, что погода ещё комфортна, цены становятся более доступными. Среди всех направлений самым бюджетным оказался Вьетнам, а самым дорогим — Малайзия.

Отдых во вьетнамском Нячанге остаётся одним из самых доступных вариантов. В трёхзвездочном отеле с прямым чартерным рейсом стоимость путёвки на двоих составляет около 165 тысяч рублей. Если вы предпочитаете более высокий уровень комфорта, то пятизвёздочный отель обойдётся в 257,9 тысячи рублей.

А вот отдых на Фукуоке в высокий сезон может быть дорогим. В апреле стоимость путевок в трёхзвездочном отеле начинается от 317 тысяч рублей. Четырёхзвездочные отели предлагают варианты от 223,1 до 263,1 тысячи рублей, а пятизвёздочные — от 279,3 до 288,7 тысячи рублей.

Бали привлекает туристов своей природной красотой и атмосферой. В весенний период отдых здесь обойдётся в 250 тысяч рублей за путёвку в трёхзвездочный отель с прямым перелётом. Если вы хотите остановиться в пятизвёздочном отеле, то готовьтесь заплатить 276 тысяч рублей за 10 ночей.

Малайзия предлагает множество интересных направлений для отдыха, но готовых пакетных туров на популярные курорты, такие как Перхентианские острова, Тиоман и Реданг, у туроператоров нет. Однако они могут организовать индивидуальное путешествие, включая перелёты.

На Пхукете высокий сезон подходит к концу, что приводит к снижению цен на путёвки. В апреле и мае можно найти выгодные предложения на проживание, питание и экскурсии. Стоимость путёвок в отелях трёх, четырёх и пяти звёзд варьируется от 165,5 до 227,4 тысячи рублей.

Китайский Хайнань предлагает разнообразные варианты отдыха. В мае путёвка в пятизвёздочный отель с перелётом до Хайкоу обойдётся в 170 тысяч рублей. Трёхзвездочные отели можно забронировать за 205-168 тысяч рублей, четырёхзвездочные — за 172-209 тысяч рублей, а пятизвёздочные — за 168-268 тысяч рублей.

В 2026 году среди самых доступных направлений для отдыха россиян остаются страны СНГ. Недельный отпуск на двоих в Белоруссии обойдётся в среднем в 80 тысяч рублей, в Узбекистане — 93 тысячи, а в Киргизии — 105 тысяч рублей.

Также стоит обратить внимание на Армению, Грузию, Китай и Турцию. Стоимость отдыха зависит от выбранного формата путешествия.

Иордания — это ещё одно бюджетное направление, которое часто остается незамеченным, сообщает 360.ru. Весной здесь всё цветет и благоухает, а дождей почти нет. В марте и апреле можно насладиться прогулками по древним городам Петра и Вади-Рам, которые летом превращаются в раскалённые каменные пустыни.

Весенний отдых требует чуть больше подготовки, чем летний. Вот несколько советов, которые помогут вам подготовиться к поездке:

Бронируйте путёвки заранее, это позволит вам выбрать лучшие предложения и сэкономить. Не экономьте на страховке. Особенно это касается любителей активных видов спорта. Для некоторых направлений, таких как Шри-Ланка, Таиланд и Гоа, рекомендуется страховка от укусов насекомых и тропических инфекций. Подготовьте базовую аптечку. В неё должны входить средства от расстройства желудка, антигистаминные препараты, солнцезащитный крем и средство от насекомых. Заблаговременно проконсультируйтесь с врачом насчёт прививок, если вы планируете посетить Индию и другие страны Юго-Восточной Азии.

Из одежды возьмите с собой:

Лёгкую ветровку или джинсовую куртку для вечерних прогулок.

Закрытую одежду для посещения мечетей, храмов и рынков.

Удобную обувь для длительной ходьбы.

Переходник для розеток.

Наличную валюту.